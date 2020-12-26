Никто не отдает треть денег налогоплательщиков кредиторам.

Шок. Сенсация. Внешнее управление. Буржуи опять выкачивают последние соки из маленького украинца.

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На этой неделе прессу облетела очередная сенсация от Счетной палаты. Эти ребята непонятно как считают, но очень хорошо манипулируют цифрами, которых у них много. И раз за разом рождают сенсации на пустом месте.

Вот и сейчас. Снова о долге. Глава счетной палаты вышел и заявил, что в этом году каждый маленький украинец отдал супостату, этим невидимым акулам финансового мира, по 3 тысячи гривен. А треть бюджета ушла на выплаты долгов. Этим же ненавистным финансовым спекулянтам.

Итак, есть 2 цифры. 3 тысячи и треть. Что за ними скрывается. За ними скрывается ложь и манипуляция.

Сначала о лжи

Любимый тезис русской пропаганды с каналов Медведчука и Коломойского о том, что треть бюджета мы отдаем "туда". И если эту треть оставить себе, то мы заживем как никогда хорошо.

Вот это ложь. Почему? Потому что никто не отдает треть денег налогоплательщиков кредиторам. В бюджете есть доходы. Это деньги налогоплательщиков. И есть расходы. Это то, куда деньги налогоплательщиков идут. И в расходах нет статьи "выплата кредитов". Как такое возможно, спросите вы? Очень просто, все кредиты погашаются за счет новых кредитов. Это все внебюджетная история. И да, это не особая украинская долговая кабала. Так поступают во всем мире.

Что произойдет, если вы не отдадите долги?

Очень просто, вам не дадут новые. Вы же в дефолте. Таким деньги не дают. В итоге у вас ничего не прибудет. А только убудет. Почему убудет? Потому что каждый год Украина привлекает долги не только для погашения долга, но и для финансирования дефицита бюджета. Который возникает, когда денег, собранных с налогоплательщиков, не хватает, чтобы финансировать все, что запланировано. И, например, чтобы профинансировать еще 100500 км дорог берут новый долг. И это тоже стандартная мировая практика.

Общий вывод – ложь, целью которой является подтолкнуть обывателя к неправильным выводам. И сделать простого украинца еще беднее. А дефолт точное сделает беднее.

Второй тезис – каждый украинец уплатил финансовым воротилам по 3 тысячи гривен. В принципе любой тезис такого рода манипулятивный.

Просто потому что если разделить любую сумму на каждого украинца, то получится впечатляюще. А если еще написать, сколько выплачивает ежегодно каждый немец, японец или американец, то вообще страшно станет.

Итак, речь идет о процентах по обслуживанию долга. И вот эти деньги реально идут из бюджета. Как в Украине, так и во всем мире. В Украине стоимость обслуживания долга составляет порядка 10 процентов от бюджета. Это не так и много, но и немало. Такая себе средняя температура по больнице.

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Надо ли уменьшать эту цифру?

Безусловно. Как ее можно уменьшить?

Во-первых, контроль дефицита бюджета, чтобы долги не росли. То есть жизнь по средствам. То, что от нас постоянно требует МВФ, кстати. И обычно труднее всего сдерживать себя популистам. Которые то миллионы километров дорог хотят построить, то минимальную зарплату поднять без каких либо на то оснований.

Во-вторых, надо, чтобы нам больше доверяли. Ведь что такое проценты по кредиту? Это плата за риск. И чем меньше доверия к тому, кто берет в долг, тем выше проценты. Украине не доверяют. И инвесторов можно понять. Во-первых, Украина специалист по кризисам. А во-вторых, отсюда постоянно слышны идеи о дефолте. Представьте себе, что супружеская пара пришла к своим знакомым в гости и хочет одолжить денег. И пока жена просит об этом, рядом сидит муж и философствует, что долги отдают только трусы. Дадут такой паре в долг?

И да, это не заговор инвесторов. Нет трех буржуев, которые сидят и решают, что для Украины кредиты будут стоить дорого, а для Польши дешево. Это огромный конкурентный рынок, где тысячи управляющих фондами конкурируют друг с другом, кто больше заработает. И если они увидят, что доходность в Украине превышает ее риски, то тут же продадут, предположим, долги Замбии и побегут покупать Украину.

Но пока не бегут. Потому что Украина не доказала, что она надежный заемщик. И ждут все эти люди сигналов от МВФ, который должен подтвердить, что да, страна адекватна. И меняется в лучшую сторону.

Что будет если Украина уйдет в дефолт?

Помимо кризиса, инфляции и девальвации. Во-первых, долги никуда не исчезнут. И потом их все равно придется выплатить. А во-вторых в следующий раз, когда вы придете занимать, это будет для вас стоить очень дорого. Гораздо дороже, чем сейчас.

Что у нас с долгом в итоге? Он дорогой и его стоимость надо уменьшать. И желательно снижать долговую нагрузку. А именно отношение госдолга к ВВП. Для этого надо просто жить по средствам и контролировать дефицит бюджета. И, кстати, как только ваш долг начнется снижаться, и его стоимость будет падать, ведь инвесторы будут считать вас еще менее рискованным вложением. Ведь чем меньше долга тем меньше вероятность, что однажды в чью то буйную кучерявую головушку придет идея о дефолте.

Это долгий путь. И Украина шла по нему с 2017 года. Когда отношение госдолга к ВВП снизилось с 80% до 50% от ВВП. Когда заход иностранцев в украинские ОВГЗ сделал эти заимствования в 2 (два!!!) раза дешевле.

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А что нам предлагают Медведчуки, Шарии и прочие Дубинские? Простой путь. Кинуть всех. И как любой простой и приятный путь этот ведет к катастрофе.

И понятно, зачем катастрофа нужна прихвостням Путина и Коломойского. Но зачем она простым украинцам? Тем самым, с чьих налогов каждый год платится те самые пресловутые 3 тысячи гривен на человека?

Источник: Facebook