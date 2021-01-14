В МВФ обеспокоены решением правительства снизить цену на газ в Украине, – глава Минфина
Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд пристально следит за ситуацией вокруг украинских тарифов на газ для населения. В МВФ обеспокоены желанием Кабмина снизить цену на голубое топливо.
Сейчас решение о снижении тарифов еще не принято, но его могут принять в ближайшее время. Об этом министр финансов сообщил в интервью Радио НВ.
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Снижение цены на газ нужно Украине
Марченко отметил, что правительство пытается объяснить партнерам, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики Украины в целом.
"Мы сейчас в срочном порядке решаем возникшую проблему", – отметил глава Минфина.
Министр добавил, что в МВФ знают о том, что снижение цен на газ возможно. Однако сильно обеспокоены, потому что Украина в какой-то степени, пересматривает взятые на себя обязательства.
Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и. о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок из МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нельзя,
- подытожил он.
Что известно о снижении цены на газ в Украине: коротко о решении правительства
- В Украине 1 января 2021 года выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор. Это вызвало волну протестов, которая прокатилась по городам Украины.
- 13 января президент Владимир Зеленский собрал на энергетическую совещание Кабинет министров, представителей НКРЕКП, глав НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, чтобы решить вопрос с высокими ценами на газ для украинцев. На собрании было принято решение снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 грн за кубометр.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что это решение является временным и введено на время карантина. Правительство не отказывается от развития рынка газа в Украине.
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