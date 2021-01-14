Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд пристально следит за ситуацией вокруг украинских тарифов на газ для населения. В МВФ обеспокоены желанием Кабмина снизить цену на голубое топливо.

Сейчас решение о снижении тарифов еще не принято, но его могут принять в ближайшее время. Об этом министр финансов сообщил в интервью Радио НВ.

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Снижение цены на газ нужно Украине

Марченко отметил, что правительство пытается объяснить партнерам, что непринятие решения о снижении цен может иметь весьма негативные последствия для экономики Украины в целом.

"Мы сейчас в срочном порядке решаем возникшую проблему", – отметил глава Минфина.

Министр добавил, что в МВФ знают о том, что снижение цен на газ возможно. Однако сильно обеспокоены, потому что Украина в какой-то степени, пересматривает взятые на себя обязательства.

Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением. Этим занимается активно и. о. министра энергетики. Вчера у него, кстати, был звонок из МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации. То есть это перманентный процесс. Он происходит постоянно. Категорически сказать, что мы уже сделали что-то очень плохое, пока нельзя,

- подытожил он.

Обратите внимание! Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя четкие обязательства по рыночному тарифообразованию на рынке природного газа.

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