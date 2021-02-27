Пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що співпраця з МВФ наразі не є її пріоритетом. Представник України у Вашингтоні має виконати низку важливих завдань.

Окрім профільних вимог, українські дипломати мають працювати у фінансово-економічному напрямку

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Завдання дипломатів

стати економічними амбасадорами України;

максимально сприяти підтримці вітчизняного експорту та залученню інвестицій.

Чому МВФ – не пріоритет Маркарової

Пані посол розповіла, що вона, без сумніву, готова долучитися до розв'язання питань з МВФ. Однак у Мінфіні і Нацбанку є команда перемовників, які щоденно над цим працюють.

Я, звичайно, як посол готова і буду долучатися до всіх питань, де можу бути корисною, і допомагати українській стороні у цій роботі,

– заявила Маркарова.

Призначення Маркарової: що відомо