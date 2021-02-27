Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сотрудничество с МВФ пока не является ее приоритетом. Представитель Украины в Вашингтоне должен выполнить ряд важных задач.

Кроме профильных требований, украинские дипломаты должны работать в финансово-экономическом направлении.

Актуально В США отреагировали на назначение Маркаровой на должность посла

Задачи дипломатов

стать экономическими амбассадорами Украины;

максимально способствовать поддержке отечественного экспорта и привлечению инвестиций.

Почему МВФ – не приоритет Маркаровой

Госпожа посол рассказала, что она, без сомнения, готова присоединиться к решению вопросов с МВФ. Однако в Минфине и Нацбанке есть команда переговорщиков, которые ежедневно над этим работают.

Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе,

– заявила Маркарова.

Назначение Маркаровой: что известно