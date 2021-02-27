МВФ не является приоритетом, – Маркарова о главных задачах в Вашингтоне
Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что сотрудничество с МВФ пока не является ее приоритетом. Представитель Украины в Вашингтоне должен выполнить ряд важных задач.
Источник:Укринформ
Кроме профильных требований, украинские дипломаты должны работать в финансово-экономическом направлении.
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Задачи дипломатов
- стать экономическими амбассадорами Украины;
- максимально способствовать поддержке отечественного экспорта и привлечению инвестиций.
Почему МВФ – не приоритет Маркаровой
Госпожа посол рассказала, что она, без сомнения, готова присоединиться к решению вопросов с МВФ. Однако в Минфине и Нацбанке есть команда переговорщиков, которые ежедневно над этим работают.
Я, конечно, как посол готова и буду приобщаться ко всем вопросам, где могу быть полезной и помогать украинской стороне в этой работе,
– заявила Маркарова.
Назначение Маркаровой: что известно
- 25 февраля Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову послом в США. Украинский лидер обратил внимание общественности, что Маркарова имеет 3 ключевых преимущества для будущей должности: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.
- В первый же день президент дал Маркаровой ряд поручений. В частности, наладить контакт с администрацией президента США Джо Байдена.
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