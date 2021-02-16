Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2020 года заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного Суда Украины. В то же время в Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект об увольнении.

Проблема заключается в том, что текста документа до сих пор нет. Такое мнение высказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

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Нарушение обязательств Украины перед МВФ

По его словам, очевидно, что это попытка давить на НАБУ и в частности на Артема Сытника. Такое решение – нарушение всех обязательств Украины, которые она взяла на себя еще во время предыдущей программы МВФ. Там создание НАБУ и его независимость было одним из основных условий предоставления транша.

Мне кажется, что именно международные партнеры: послы G7, МВФ должны объяснить Зеленскому о последствиях в случае принятия решения,

– сказал Валько.

Он отметил, что те слова, которые звучали из Офиса Президента, в частности от Владимира Зеленского, на встрече с международными партнерами говорят о том, что решение КСУ не влияет на правовой статус Сытника и его нельзя уволить на других основаниях, чем те, которые предусмотрены в законе.

Основания для увольнения нет

Сейчас никакого законного основания уволить Сытника, как отметил эксперт, нет. Любое давление на НАБУ вероятно может быть связанным с активными действиями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении чиновников Офиса Президента.

Плохие последствия для страны

Юрист ГПК отметил: "Увольнение Сытника будет иметь плохие последствия для страны. В частности такое решение повлияет на рейтинги чиновников".

Он также сказал, что по закону нового руководителя НАБУ должны выбрать через год, в апреле 2022 года, когда у Сытника закончится 7-летний срок полномочий.

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"Любые попытки заблокировать НАБУ или освободить Сытника будут противоправными, будут противоречить международным обязательствам Украины", – добавил Валько.