МВД Украины отреагировало на задержание крымских татар на мосту: детали
Полиция Крыма 12 января открыла уголовное производство из-за незаконного задержания 120 крымских татар. На протяжении 9 часов их удерживали на Крымском мосту.
Вечером 11 января оккупационные "правоохранители" незаконно задержали 120 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Что еще сказали в МВД
- Крымских татар задержали, чтобы не допустить их на заседание по делу "Хизб ут-Тахрир", которое происходило 12 января в Ростове-на-Дону.
- В Главном управлении полиции Крыма открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы.
- Согласно Уголовному кодексу Украины, эта статья предусматривает наказание в размере до 5 лет лишения свободы.
Что известно о задержании крымских татар
- 11 января 120 крымских татар отправились в Россию, чтобы поддержать своих земляков, которых судят из-за дела "Хизб ут-Тахрир".
- Однако российские оккупанты останавливали автомобили на крымских номерах и задерживали водителей.
- У них также забирали права.
- Задержанные провели на мосту 9 часов. Для 58-летнего мужчины пришлось вызвать "скорую".
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