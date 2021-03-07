Мы готовы к полноценному вторжению, – советник Авакова о войне на Донбассе
В Министерстве внутренних дел готовы к любой агрессии России против Украины. Правоохранители уверяют, что их не испугает даже полноценное вторжение.
Источник:Obozrevatel
Об этом сообщил советник главы МВД Валерий Поцелуйко. Он ответил, следует ожидать активизации страны-агрессора на Донбассе, когда наступит полноценная весна.
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Возможно. Мы это учитываем. Уверяю вас, что мы готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление русских, оно станет сокрушительным для них,
– сказал советник Арсена Авакова.
Ответ на санкции против Медведчука и Козака
Валерий Поцелуйко также отметил, что Украина готова и ожидает ответа Путина на санкции СНБО против Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Он отметил, что Россия "не может по-другому, потому что если есть давление, то будет противодействие". По его словам, этот закон действует в политике, в ведении военных действий и в любых других конфликтах.
Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент – это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России. Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой мере,
– отметил правоохранитель.
Советник главы МВД добавил, что пока никаких конкретных ответов от России еще не прозвучало. По его мнению, страна-агрессор может попытаться ввести экономические санкции или обострить ситуацию на Донбассе.
В то же время он обратил внимание на то, что сейчас вести боевые действия достаточно неудобно, потому что снег растаял и надо ждать пока подсохнут поля и все остальное.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 6 марта, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики били с запрещенного вооружения, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.
- С начала текущих суток, 7 марта, наемники России огневой активности не проявляли.
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