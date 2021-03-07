В Министерстве внутренних дел готовы к любой агрессии России против Украины. Правоохранители уверяют, что их не испугает даже полноценное вторжение.

Об этом сообщил советник главы МВД Валерий Поцелуйко. Он ответил, следует ожидать активизации страны-агрессора на Донбассе, когда наступит полноценная весна.

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Возможно. Мы это учитываем. Уверяю вас, что мы готовы к агрессии, готовы даже к полноценному вторжению. По словам министра, если это будет тотальное наступление русских, оно станет сокрушительным для них,

– сказал советник Арсена Авакова.

Ответ на санкции против Медведчука и Козака

Валерий Поцелуйко также отметил, что Украина готова и ожидает ответа Путина на санкции СНБО против Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Он отметил, что Россия "не может по-другому, потому что если есть давление, то будет противодействие". По его словам, этот закон действует в политике, в ведении военных действий и в любых других конфликтах.

Те шаги, которые ввел СНБО, которые ввел президент – это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака – это удар по их инструменту влияния в Украине. Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России. Мы считаем, что будет противодействие. Вопрос только, когда и в какой мере,

– отметил правоохранитель.

Советник главы МВД добавил, что пока никаких конкретных ответов от России еще не прозвучало. По его мнению, страна-агрессор может попытаться ввести экономические санкции или обострить ситуацию на Донбассе.

В то же время он обратил внимание на то, что сейчас вести боевые действия достаточно неудобно, потому что снег растаял и надо ждать пока подсохнут поля и все остальное.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что украинцы не боятся ответа Путина

на санкции против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. По его словам, на седьмом году войны нас ничем не испугать.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 6 марта, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Боевики били с запрещенного вооружения, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника бойцы ООС были вынуждены отвечать. К счастью, потерь и ранений среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 7 марта, наемники России огневой активности не проявляли.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала