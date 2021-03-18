Министерство внутренних дел и компания Uber планируют вместе бороться с нарушением правил дорожного движения таксистами. Для этого запустили программное обеспечение, которое позволит контролировать скорость водителя.

В МВД подчеркнули, что Украина стала первой страной Европы, где заработала такая программа и второй – в мире. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Компания видит, с какой скоростью движется таксист

Каждый, кто пользуется такси, знает, что водитель постоянно получает на свой смартфон сообщение, в какой точке забрать пассажира, а компания, с помощью этого же смартфона, видит, где именно находится водитель. Кроме того, компания-администратор такси видит, с какой скоростью движется водитель,

– пояснил Геращенко.

Таким образом, когда водитель будет превышать допустимую скорость, он получит смс-предупреждение от компании. Сотрудничество с МВД, подчеркнул Геращенко, не спасет водителей Uber от ответственности перед законом.

В компании соглашаются: таксисты часто нарушают ПДД

Мы уже имеем несколько специальных функций, которые направлены на безопасность. Главные из них – идентификация водителя по селфи. Чтобы пассажир знал, кто его везет. Проверка машины с помощью пин-кода, это гарантирует то, пассажир сядет в правильную машину,

– рассказал глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Как будет работать новая программа? Разработчики зафиксировали данные о максимально разрешенной скорости на каждой дороге и трассе Украины. В режиме реального времени, по данным GPS определенная технология определяет ориентировочную скорость водителя. Водитель, превысивший разрешенную скорость, получает оповещение о своем нарушении.

В компании-администраторе такси отметили, водителей, у которых будет больше всего оповещений деактивируют.

В Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД

Отметим, что 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности, значительно ужесточили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии: от 17 000 гривен за первый случай до 51 000 гривен с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай – конфискация авто. Также вырос и штраф за превышение скорости.

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