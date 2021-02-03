В МВД предупредили о возможных силовых провокациях из-за блокирования каналов Козака
В Министерстве внутренних дел заявили, что после блокирования каналов российской пропаганды в Украине появилась угроза силовых провокаций. Совершать их могут как извне , так и изнутри страны.
Источник: телеграмм МВД Украины
О возможных угрозах после санкций СНБО против ZIK, NewsOne и "112 Украина" рассказал советник главы МВД Зорян Шкиряк.
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Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил,
– сказал Шкиряк.
Силовики готовы и к массовым беспорядкам, и к неправомерным призывам
К реагированию готовы подразделения полиции и Нацгвардия. Правоохранители могут противостоять, как массовым беспорядкам, так и призывам к нарушению территориальной целостности Украины.
Телеканалы Козака остановили вещание
Отметим, что 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов. Медиа получили ограничения за дезинформацию и пророссийскую пропаганду. Телеканалы Козака прекратили вещание.
Санкции СНБО против Козака и его телеканалов / Инфографика 24 канала
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