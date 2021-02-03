В Министерстве внутренних дел заявили, что после блокирования каналов российской пропаганды в Украине появилась угроза силовых провокаций. Совершать их могут как извне , так и изнутри страны.

Источник: телеграмм МВД Украины

О возможных угрозах после санкций СНБО против ZIK, NewsOne и "112 Украина" рассказал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

К теме Зеленский обсудил с послами ЕС и G7 санкции против Козака и его каналов

Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил,

– сказал Шкиряк.

Силовики готовы и к массовым беспорядкам, и к неправомерным призывам

К реагированию готовы подразделения полиции и Нацгвардия. Правоохранители могут противостоять, как массовым беспорядкам, так и призывам к нарушению территориальной целостности Украины.

Телеканалы Козака остановили вещание

Отметим, что 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введение санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов. Медиа получили ограничения за дезинформацию и пророссийскую пропаганду. Телеканалы Козака прекратили вещание.

Санкции СНБО против Козака и его телеканалов / Инфографика 24 канала