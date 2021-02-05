МВД презентует фильм о деле нацгвардейца Маркива: видео
МВД в день памяти Героев Небесной Сотни, 20 февраля, презентует фильм о деле нацгвардейца Виталия Маркива. Лента называется "Позывной "Итальянец".
Источник: фейсбук Артема Шевченко
Сейчас монтаж фильма уже почти завершили. Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел Шевченко.
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Самая позитивная история прошлого 2020 года в Украине – украинско-итальянская драма с хеппи-эндом военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива,
– сказал Шевченко.
Он добавил, что символ истории – телевизионная башня на горе Карачун над Славянском. Ее в мае – июне 2014 вместе с Маркивом защищали Мирослав Гай, Макс Славян и другие военные.
"Именно с переключения телеканалов с украинских на российские на захваченных объектах Россия начала гибридную войну. И именно ее жертвой стали итальянский фоторепортер Роккелли и русский переводчик Миронов. Надеемся, нам удалось это показать в фильме", – заявил Шевченко.
Смотрите тизер фильма "Позывной "Итальянец":
Главное о Виталии Маркиве
- Украинца обвинили в причастности к убийству Андреа Роккелли и Андрея Миронова во время боевых действий на Донбассе.
- Большинство доказательств о якобы причастности Маркива к убийству были предоставлены из России.
- В июле 2019 года суд в Италии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал украинского военного.
- 4 ноября Маркив вернулся в Украину.
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