МВД в день памяти Героев Небесной Сотни, 20 февраля, презентует фильм о деле нацгвардейца Виталия Маркива. Лента называется "Позывной "Итальянец".

Источник: фейсбук Артема Шевченко

Сейчас монтаж фильма уже почти завершили. Об этом сообщил спикер министерства внутренних дел Шевченко.

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Самая позитивная история прошлого 2020 года в Украине – украинско-итальянская драма с хеппи-эндом военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива,

– сказал Шевченко.

Он добавил, что символ истории – телевизионная башня на горе Карачун над Славянском. Ее в мае – июне 2014 вместе с Маркивом защищали Мирослав Гай, Макс Славян и другие военные.

"Именно с переключения телеканалов с украинских на российские на захваченных объектах Россия начала гибридную войну. И именно ее жертвой стали итальянский фоторепортер Роккелли и русский переводчик Миронов. Надеемся, нам удалось это показать в фильме", – заявил Шевченко.

Смотрите тизер фильма "Позывной "Итальянец":

Обратите внимание! Ранее в Италии презентовали фильм о Маркиве, который называется The Wrong Place. Авторы ленты доказывали, что нацгвардеец не мог быть причастным к убийству журналиста и переводчика.

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