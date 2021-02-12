В Министерстве внутренних дел предлагают наложить запрет на проплаченные митинги. Все потому, что за мелкое преступление, например, хулиганство, человека нельзя отправить в СИЗО.

В Украине очень либеральное законодательство. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что предлагает Геращенко

По словам Геращенко, любой в Украине может выплачивать деньги за организацию платных акций протеста. Политик добавил, что еще в 2015 году разработал законопроект о незаконности платных митингов, однако его не поддержали.

Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным,

– отметил чиновник.

Дело в том, что пока человек не совершил большое преступление, его нельзя отправить в СИЗО. Геращенко отметил, что при мелком хулиганстве суды отпускают под личное обязательство или ночной домашний арест.

"Потом эти люди приходят в телестудии – как только ты начинаешь кого-то загонять, он сразу становится телезвездой", – подытожил политик.

Обратите внимание! В Киеве 8 февраля собралось несколько десятков митингующих. Они выступали против закрытия медведчуковских телеканалов. Вероятные протестующие заявили, что им заплатили по 500 гривен.