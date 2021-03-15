Министерство внутренних дел обнародовало фотографию мужчины, которого подозревают в убийстве 7-летней Марийки Борисовой.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что генетические экспертизы установили обоснованную причастность мужчины к убийству малолетней девочки на Херсонщине.

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Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению,

– сказал правоохранитель.

Он также отметил, что это резонансное дело будет подробно освещено.



Подозреваемый в убийстве 7-летней Марийки Борисовой / Фото МВД

Убийство 7-летней Марийки Борисовой: что известно