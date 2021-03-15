МВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой
Министерство внутренних дел обнародовало фотографию мужчины, которого подозревают в убийстве 7-летней Марийки Борисовой.
Источник:МВД Украины
Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что генетические экспертизы установили обоснованную причастность мужчины к убийству малолетней девочки на Херсонщине.
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Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан человек, проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению,
– сказал правоохранитель.
Он также отметил, что это резонансное дело будет подробно освещено.
Подозреваемый в убийстве 7-летней Марийки Борисовой / Фото МВД
Убийство 7-летней Марийки Борисовой: что известно
- Девочка пропала 7 марта в селе Счастливое, что на Херсонщине. Она играла на улице, а вечером мать обнаружила, что Марийка исчезла.
- В течение нескольких дней продолжались масштабные поиски. К ним присоединились полицейские, нацгвардейцы и волонтеры.
- 11 марта ребенка обнаружили мертвым в сарае. Тело было спрятано в белый полиэтиленовый мешок, завязанный лентой. Ребенка задушили и, вероятно, изнасиловали.
- 12 марта Марийку Борисову похоронили.
- СМИ пишут, что предполагаемый злоумышленник уже ранее отсидел срок из-за изнасилования мальчика в селе Счастливое.
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