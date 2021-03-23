Антон Геращенко заявил, что митинг у Офиса Президента 20 марта якобы не должен был быть мирной акцией. Организаторы якобы хотели массовых драк и столкновений с правоохранителями.

По словам заместителя министра внутренних дел Геращенко, "даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие".

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Сотрудники полиции были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но их попытки были тщетны. Потому что задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другая – насилие и кровопролитие,

– заявил Геращенко.

Чиновник убежден: "правоохранители отошли, для того чтобы предотвратить масштабное насилие".

"Именно благодаря этому ни один правоохранитель, митингующий и даже провокатор не пострадал. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость", – подчеркнул замглавы МВД.

Геращенко пообещал, что "окна, двери, таблички на ОП заменят на новые. Краску с оскорбительными надписями смоют".

"Украинское общество теперь будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы митинга планировали его именно в темное время суток с огромным количеством заранее купленной пиротехники, баллончиками с краской", – рассказал Геращенко.

По мнению замглавы МВД, "организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно".

Им надо было прятать свои лица, для того чтобы драться, жечь глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать, заметил Геращенко.

Чиновник пообещал, что "те провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки".

Кроме того, Геращенко поблагодарил людей, которые пришли на Банковую 20 марта "как на мирный протест".

Это Ваше конституционное право! И МВД будет его защищать, – подытожил Геращенко.

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