В МВД поблагодарили украинцев, что протесты в поддержку Стерненко были мирными
В течение 27 февраля в Киеве и других областях Украины прошли акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. В Министерстве внутренних дел поблагодарили протестующих за то, что акции имели мирных характер.
Источник:МВД Украины
За правопорядком в столице следили сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Вместе они обеспечили охрану публичной безопасности и порядка на протестах.
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В МВД напомнили, что Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Поэтому правоохранители не препятствовали проведению протеста у Офиса Президента и Генпрокуратуры.
Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Уважаем и поддерживаем друг друга, мы этого достойны,
– отметили в МВД.
В ведомстве также отметили, что правонарушений во время протестов не зафиксировали.
Отметим, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещал, что в столице не будет никаких границ и граждане смогут "свободно, мирно, без оружия митинговать на Банковой". Он сказал, что украинцы имеют право на митинг, но, подчеркнул он, мирный. Заместитель главы МВД попросил "не бить полицейских и нацгвардейцев, не брызгать им в глаза слезоточивым газом".
Протесты в поддержку Стерненко 27 февраля
- В субботу, 27 февраля, акции протеста прошли в нескольких городах Украины. Кроме Киева, митинговали также в Харькове, Одессе, Кропивницком, Луцке и Днепре.
- Самая массовая и организованная акция состоялась в Киеве. Сначала активисты пикетировали под Офисом Президента, а затем двинулись в Генпрокуратуру. Там люди требовали отставки Ирины Венедиктовой.
- В порыве эмоций протестующие забросали Офис генпрокурора зажженным файерами. К счастью, никто не пострадал.
Как прошли акции в поддержку Сергея Стерненко: смотрите онлайн-трансляцию
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