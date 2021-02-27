В течение 27 февраля в Киеве и других областях Украины прошли акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко. В Министерстве внутренних дел поблагодарили протестующих за то, что акции имели мирных характер.

За правопорядком в столице следили сотрудники Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС. Вместе они обеспечили охрану публичной безопасности и порядка на протестах.

Важно Протесты за Стерненко в Киеве: люди забросали Офис генпрокурора файерами – фото, видео

В МВД напомнили, что Конституция Украины гарантирует право на акции и собрания. Поэтому правоохранители не препятствовали проведению протеста у Офиса Президента и Генпрокуратуры.

Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте. Уважаем и поддерживаем друг друга, мы этого достойны,

– отметили в МВД.

В ведомстве также отметили, что правонарушений во время протестов не зафиксировали.

Отметим, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обещал, что в столице не будет никаких границ и граждане смогут "свободно, мирно, без оружия митинговать на Банковой". Он сказал, что украинцы имеют право на митинг, но, подчеркнул он, мирный. Заместитель главы МВД попросил "не бить полицейских и нацгвардейцев, не брызгать им в глаза слезоточивым газом".

Контекст: 23 февраля во время протеста в поддержку Сергея Стерненко в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Тогда на столкновениях пострадали 27 правоохранителей. Работники полиции и Нацгвардии получили ожоги глаз, ведь в них бросали зажженные файеры. В то же время 24 активистов задержали.

Протесты в поддержку Стерненко 27 февраля

В субботу, 27 февраля, акции протеста прошли в нескольких городах Украины. Кроме Киева, митинговали также в Харькове, Одессе, Кропивницком, Луцке и Днепре.

Самая массовая и организованная акция состоялась в Киеве. Сначала активисты пикетировали под Офисом Президента, а затем двинулись в Генпрокуратуру. Там люди требовали отставки Ирины Венедиктовой.

В порыве эмоций протестующие забросали Офис генпрокурора зажженным файерами. К счастью, никто не пострадал.

Как прошли акции в поддержку Сергея Стерненко: смотрите онлайн-трансляцию