Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под офисом Президента. Полиция объявит о них уже 22 марта.

О новых подозрениях заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Из-за протестов под ОП будут выдвигать новые подозрения

Там будут и другие подозрения. Вы это увидите на сайте Национальной полиции уже сегодня (22 марта – 24 канал). У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний,

– заявил Геращенко.

По его словам, правоохранители просмотрели сотни материалов. "Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", – уточнил замглавы ведомства.

Геращенко также добавил, что мера наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава совершенного преступления. "Кто разбил стекла – это один вопрос, кто поджигал двери – это другой", – пояснил он.

Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом Президента. Там проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Протесты под офисом Президента в поддержку Стерненко: коротко