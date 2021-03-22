МВД обещает новые подозрения из-за беспорядков под офисом Президента
Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под офисом Президента. Полиция объявит о них уже 22 марта.
Источник:24 канал
О новых подозрениях заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Из-за протестов под ОП будут выдвигать новые подозрения
Там будут и другие подозрения. Вы это увидите на сайте Национальной полиции уже сегодня (22 марта – 24 канал). У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний,
– заявил Геращенко.
По его словам, правоохранители просмотрели сотни материалов. "Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", – уточнил замглавы ведомства.
Геращенко также добавил, что мера наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава совершенного преступления. "Кто разбил стекла – это один вопрос, кто поджигал двери – это другой", – пояснил он.
Напомним, 20 марта в Киеве произошли беспорядки под Офисом Президента. Там проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Протесты под офисом Президента в поддержку Стерненко: коротко
- Протестующие облили помещение Офиса Президента краской и забросали файерами, повредив фасад, а в конце запустили салют.
- Во время акции на Банковой силовики задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер". Мужчину обвиняют в хулиганстве.
- В ОП говорят, что митингующие нанесли ущерб почти на 2 миллиона гривен.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что некоторые участники акции хотели спровоцировать насилие или агрессию со стороны полиции.
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