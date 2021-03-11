Министерство внутренних дел Украины заявило, что не взаимодействует с сайтом "Миротворец". Также представители структуры не используют соответствующие данные.

Поэтому структурные подразделения не осуществляют поддержку сайта. МВД предоставило свой официальный ответ на запрос об официальной позиции министерства относительно призыва Европарламента запретить деятельность сайта "Миротворец".

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Информационные ресурсы единой информационной системы МВД с данным центра "Миротворец" не интегрируются, взаимодействие с центром "Миротворец" не осуществляется и его информация в деятельности не используется,

– говорится в сообщении.

Что известно о призыве Европарламента

Соответствующий призыв содержится в резолюции Европарламента по Украине от 11 февраля 2021 года.

В частности Европарламент призвал власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп и вебсайтов, таких как "Миротворец", которые:

разжигают напряженность в обществе;

неправомерно используют личные данные сотен людей, в том числе журналистов, политиков и членов меньшинств.

Ранее запретить сайт "Миротворец" требовал Европейский комиссар от Венгрии Оливер Варгей.

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