В МВД назвали фамилии причастных к акции под ОП: подозрение вручили еще одному активисту
В МВД Украины обнародовали список активистов, которым уже в ближайшее вручат подозрение из-за участия в протестах на Банковой 20 марта.
Источник:Фейсбук МВД Украины
Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что "участники акции возле Офиса Президента Украины будут нести ответственность за свои противоправные действия".
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В настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время они будут вручены,
– говорится в сообщении.
В список активных участников вошли
- Владислав Стафийчук;
- Сергей Филимонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушный;
- Алексей Белковского;
- Олег Кобезьський;
- Денис Мищенко.
Что известно о наказании для участников акции
- 23 марта Владиславу Стафийчуку избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- 23 марта Сергею Филимонову объявили подозрение в хулиганстве и использовании оружия.
- 23 марта Алексею Белковскому вручили ходатайство об избрании меры пресечения.
Что еще сказали в МВД
- По факту событий под ОП 20 марта начали еще одно уголовное производство.
- Нарушителям инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества.
МВД о протестах под ОП: смотрите видео
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