В МВД Украины обнародовали список активистов, которым уже в ближайшее вручат подозрение из-за участия в протестах на Банковой 20 марта.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила, что "участники акции возле Офиса Президента Украины будут нести ответственность за свои противоправные действия".

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В настоящее время процессуальные руководители (прокуроры) согласовали подозрения нескольким активным участникам. В ближайшее время они будут вручены,

– говорится в сообщении.

В список активных участников вошли

Владислав Стафийчук;

Сергей Филимонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушный;

Алексей Белковского;

Олег Кобезьський;

Денис Мищенко.

Что известно о наказании для участников акции

Заметьте! У Стерненко эти события прокомментировали так: "это показательное наказание участников акции под ОП – на самом деле не что иное, как преследование полицией гражданского общества. Они начали хватать и включать в свои жалкие списки тех, кто больше всего мешал им и постоянно критиковал".

Что еще сказали в МВД

По факту событий под ОП 20 марта начали еще одно уголовное производство.

Нарушителям инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Обратите внимание! Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что целью протестующих было бы спровоцировать драки и массовые стычки с правоохранителями. По словам политика, "задачей, которую поставили перед собой организаторы митинга, было совсем другое – насилие и кровопролитие.

МВД о протестах под ОП: смотрите видео