В МВД и Нацполиции выступают против разрешения короткоствольного оружия. Они не хотят, чтобы в Украине стало еще больше смертей граждан и правоохранителей.

В Министерстве внутренних дел заявили, что в целом поддерживают законопроекты №4335 и №4335-1 об обороте оружия, находящиеся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, но против оборота пистолетов.

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В МВД объяснили свою позицию

Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против оборота короткоствольного оружия. Это и позиция президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие,

– отметил Антон Геращенко.

Заместитель главы МВД рассказал, что сегодня каждый гражданин Украины может с 21 года купить гладкоствольное ружье, а с 25 – получить разрешение на оружие. Для этого нужно выполнить несколько условий:

Не иметь наркотической, алкогольной зависимостей;

не иметь психических расстройств;

не иметь проблем с законом.

По мнению правоохранителя, этого вполне достаточно для того, чтобы защитить себя и свое жилье.

В то же время Антон Геращенко отметил, что в странах, где разрешено короткоствольное оружие: пистолеты, револьверы, количество погибших граждан огромно.

Он привел пример США, где за год от рук полицейских погибает от 800 до 1000 человек. По его словам, там такая статистика, потому что правоохранители часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках сотни миллионов единиц оружия.

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств – одно на 100 тысяч жителей. В Японии – 0,2, в Украине – 4,5, в США – 5, в Молдове – 7 убийств на 100 тысяч жителей" – подытожил заместитель Авакова.

Обратите внимание! Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", легализацию оружия поддерживают только 23% украинцев. Вместе с тем 75% – против.

Легализация оружия в Украине: что известно

Закон о легализации оружия Верховной Раде порекомендовал принять Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Он предполагает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны соответствующие категории оружия, которые он может приобрести.

Для каждой единицы оружия будет предусматриваться технический паспорт о владельце и серийный номер оружия.

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