МВД Беларуси создало базу с информацией об участниках протестных акций. Сведения будут собирать о тех, кто "когда-либо принимал или участвует в беспорядках".

Администраторы телеграм-каналов и участники чатов также будут находиться под особым вниманием. Об этом сообщает TUT.BY.

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Начальник милиции общественной безопасности Александр Купченя заявил, что решение о создании единой базы данных по всей республике в МВД приняли после событий 9 августа.

В МВД страны имеют целью использовать информацию о митингующих "для работы", сообщил Купченя.

Как работает соответствующая база данных

"Например, житель Бреста участвовал в несанкционированном мероприятии, приехал в Минск, где также принял участие в массовых акциях. Когда его задерживает милиция, его проверят по соответствующей базе", – сказал начальник милиции общественной безопасности Беларуси.

Так этот человек участвует повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде,

– пояснил он.

По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно. "Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где происходили несанкционированные массовые мероприятия, они у нас также на видеостенах (камеры наблюдения – 24 канал), мы их круглосуточно мониторим", – сказал он.

В соответствующей базе МВД указаны следующие сведения об участниках протестных акций:

пол;

возраст;

регион;

место работы;

обучение;

увлечения человека.

Обратите внимание! В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты из-за результатов выборов президента. Граждане требуют отставки самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко. По информации ООН, силовики задержали более 27 тысяч человек. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.