В МВД Беларуси начали собирать информацию об участниках протестов: как это работает
МВД Беларуси создало базу с информацией об участниках протестных акций. Сведения будут собирать о тех, кто "когда-либо принимал или участвует в беспорядках".
Администраторы телеграм-каналов и участники чатов также будут находиться под особым вниманием. Об этом сообщает TUT.BY.
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Начальник милиции общественной безопасности Александр Купченя заявил, что решение о создании единой базы данных по всей республике в МВД приняли после событий 9 августа.
В МВД страны имеют целью использовать информацию о митингующих "для работы", сообщил Купченя.
Как работает соответствующая база данных
"Например, житель Бреста участвовал в несанкционированном мероприятии, приехал в Минск, где также принял участие в массовых акциях. Когда его задерживает милиция, его проверят по соответствующей базе", – сказал начальник милиции общественной безопасности Беларуси.
Так этот человек участвует повторно, это имеет существенное значение при рассмотрении дела об административном правонарушении в суде,
– пояснил он.
По словам Купчени, оперативно-ситуационный штаб в Минске работает круглосуточно. "Все наши общественные места, основные площади, основные точки, где происходили несанкционированные массовые мероприятия, они у нас также на видеостенах (камеры наблюдения – 24 канал), мы их круглосуточно мониторим", – сказал он.
В соответствующей базе МВД указаны следующие сведения об участниках протестных акций:
- пол;
- возраст;
- регион;
- место работы;
- обучение;
- увлечения человека.
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