Жуткое двойное ДТП произошло утром 3 января на Николаевщине. Там 27-летний водитель иномарки Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. После этого он вышел из авто и пошел по дороге в направлении ближнего села. Впрочем, вблизи заправки мужчина попал под колеса Audi A6 и от полученных травм погиб на месте.

При этом, 39-летний водитель Audi сначала скрылся с места ДТП. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

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Детали двойного ДТП

27-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением на пересечении улиц Космонавтов и Троицкая в Ингульском районе.

Он выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом.

После этого мужчина вышел из машины и направился в сторону села Мешково-Погорелово.

В районе заправки на проходной части он попал под колеса автомобиля Audi A6, которым управлял 39-летний водитель.

27-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а водитель, совершивший наезд, сначала скрылся с места аварии.

Через некоторое время он вернулся на место ДТП уже на другом авто.

Полиция выясняет детали

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения у 39-летнего мужчины.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшими смерть". Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.