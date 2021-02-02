Правоохранители задержали 37-летнего поджигателя, который вызвал пожар в "Эпицентре" в Первомайске. Мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.

Источник: фейсбук Сергея Шайхета

Мужчина, который совершил поджог "Эпицентра", ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит пожизненное лишение свободы, отметил глава полиции Николаевщины.

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Правоохранители начали уголовные производства по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о покушении на умышленное убийство.

На месте пожара продолжает работать полиция – обеспечивает публичную безопасность и порядок. По предварительной информации, всех посетителей и работников "Эпицентра" удалось эвакуировать.

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