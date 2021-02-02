Мужчина с топором поджег "Эпицентр" в Первомайске: что ему грозит
Правоохранители задержали 37-летнего поджигателя, который вызвал пожар в "Эпицентре" в Первомайске. Мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.
Источник: фейсбук Сергея Шайхета
Мужчина, который совершил поджог "Эпицентра", ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему грозит пожизненное лишение свободы, отметил глава полиции Николаевщины.
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Правоохранители начали уголовные производства по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества, а также о покушении на умышленное убийство.
На месте пожара продолжает работать полиция – обеспечивает публичную безопасность и порядок. По предварительной информации, всех посетителей и работников "Эпицентра" удалось эвакуировать.
Что произошло в Первомайске
- Пожар вспыхнул 2 февраля в торговом центре "Эпицентр" на улице Достоевского. Огонь быстро распространился по площади здания.
- Пострадали по меньшей мере 2 охранника, но не в результате пожара, а из-за действий 37-летнего мужчины, который поджег помещение.
- Когда они пытались остановить его и не дать убежать, поджигатель набросился на охранников с топором.
- В "Эпицентре" сообщили, что вместе с задержанным в торговый центр зашел еще один человек, однако ему удалось скрыться.
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