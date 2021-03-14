День с рождения со стрельбой и погоней: винничанин обесточил половину города
В Томашполе мужчина захотел добавить адреналина в празднование дня рождения. Вместо запуска фейерверков, он решил пострелять из автомата в небо. Стрелок из него оказался неплохой: в людей, к счастью, не попал, однако перебил высоковольтный кабель.
Источник:Полиция Винницкой области
Мужчина не только выпустил очередь из 20 выстрелов вверх возле местного кафе. Развлекаясь таким противозаконным способом, он оставил без света большую часть Томашполя.
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Полиция проводила спецоперацию для задержания
На этом приключения нарушителя закона не завершились. Он на Porsche Cayenne устроил погоню с правоохранителями. Для того, чтобы поймать злоумышленника, полиция ввела в действие спецоперацию на территории области.
В ней приняли участие сотрудники криминальной полиции и сотрудники корда. Любителя острых ощущений поймали около 23:00 в поселке Агрономическое.
Нарушителем закона оказался 35-летний житель Винницы
Оказалось, что блокбастер в Винницкой области устроил 35-летний житель областного центра. Пока его поместили в изолятор, а машину забрали на штрафплощадку.
По предварительной информации, мужчину возмутило, что на дне рождении не было фейерверков, поэтому он устроил свой – из автомата, который возил в багажнике.
Мужчину поместили в изолятор / Фото Полиции Винницкой области
Автомобиль мужчины поместили на штрафплощадку / Фото полиции Винницкой области
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