Мужчина набросился с кулаками на ребенка из-за снежка на Прикарпатье: парень получил сотрясение
В селе Ильцы Верховинского района на Прикарпатье взрослый мужчина избил восьмиклассника. В итоге школьник 3 дня вынужден был провести на больничной койке.
Источник:"Факты ICTV"
37-летний злоумышленник набросился на ребенка из-за того, что тот попал снежком в его дочь. Так он решил отомстить.
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13-летний Василий говорит, попросил прощения у девочки. Но она пошла к машине и рассказала все своему отцу.
По словам несовершеннолетнего, взрослый мужчина набросился на него и стал бить по голове.
Он снял с меня шапку и начал бить прямо по голове,
– рассказал мальчик.
Что было дальше
Свидетелем инцидента была директор школы. Женщина будто бы все это прекратила. Правда, в школе эту версию сначала подтвердили, а через некоторое время заявили, что свидетелей не было. В полиции говорят, что было не менее 5 очевидцев.
Также известно, что директор не стала разбираться и отправила парня вместе с братом домой. Школьники вынуждены были идти заснеженным бездорожьем.
Дома состояние ребенка ухудшилось. И на следующий день его отвезли в районную больницу. Там парня госпитализировали в 3 дня.
Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.
Взрослый мужчина от комментариев отказывается
Мужчина отказался давать комментарий журналистам. А его жена все обвинения отвергает.
В полиции, со своей стороны, говорят, что хорошо знают этого человека. И у него уже не раз были проблемы с правоохранительными органами.
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