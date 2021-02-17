В селе Ильцы Верховинского района на Прикарпатье взрослый мужчина избил восьмиклассника. В итоге школьник 3 дня вынужден был провести на больничной койке.

37-летний злоумышленник набросился на ребенка из-за того, что тот попал снежком в его дочь. Так он решил отомстить.

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13-летний Василий говорит, попросил прощения у девочки. Но она пошла к машине и рассказала все своему отцу.

По словам несовершеннолетнего, взрослый мужчина набросился на него и стал бить по голове.

Он снял с меня шапку и начал бить прямо по голове,

– рассказал мальчик.

Что было дальше

Свидетелем инцидента была директор школы. Женщина будто бы все это прекратила. Правда, в школе эту версию сначала подтвердили, а через некоторое время заявили, что свидетелей не было. В полиции говорят, что было не менее 5 очевидцев.

Также известно, что директор не стала разбираться и отправила парня вместе с братом домой. Школьники вынуждены были идти заснеженным бездорожьем.

Дома состояние ребенка ухудшилось. И на следующий день его отвезли в районную больницу. Там парня госпитализировали в 3 дня.

Медики диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы мягких тканей.

Взрослый мужчина от комментариев отказывается

Мужчина отказался давать комментарий журналистам. А его жена все обвинения отвергает.

В полиции, со своей стороны, говорят, что хорошо знают этого человека. И у него уже не раз были проблемы с правоохранительными органами.

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