В пункте пропуска "Краковец" мужчина хотел провезти в Польшу дочь, не имея на это разрешения жены. Чтобы "решить вопрос" он предложил пограничникам 1501 гривну взятки.

Мужчина предлагал деньги за пересечение границы дочерью

О неуспешной попытке мужчины незаконно пересечь границу в Краковце сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Путешествовал 49-летний украинец со своей несовершеннолетней дочерью. Однако разрешения от матери на выезд девочки за пределы Украины он не имел. Кроме того, путался в ответах, где именно сейчас находится его жена.

Поэтому, чтобы достичь желаемого, человек решил предложить пограничникам взятку – 1501 гривну.

Чем все закончилось

Однако работники ГПСУ такое предложение не приняли, отца с дочерью через государственную границу не пропустили, а взамен сообщили об инциденте сотрудникам Нацполиции.



Взятка, мужчина предлагал пограничникам / Фото Госпогранслужбы