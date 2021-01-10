Мужчина пытался незаконно вывезти дочь в Польшу: предлагал 1501 гривну взятки – фото
В пункте пропуска "Краковец" мужчина хотел провезти в Польшу дочь, не имея на это разрешения жены. Чтобы "решить вопрос" он предложил пограничникам 1501 гривну взятки.
Мужчина предлагал деньги за пересечение границы дочерью
О неуспешной попытке мужчины незаконно пересечь границу в Краковце сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Путешествовал 49-летний украинец со своей несовершеннолетней дочерью. Однако разрешения от матери на выезд девочки за пределы Украины он не имел. Кроме того, путался в ответах, где именно сейчас находится его жена.
Поэтому, чтобы достичь желаемого, человек решил предложить пограничникам взятку – 1501 гривну.
Чем все закончилось
Однако работники ГПСУ такое предложение не приняли, отца с дочерью через государственную границу не пропустили, а взамен сообщили об инциденте сотрудникам Нацполиции.
Взятка, мужчина предлагал пограничникам / Фото Госпогранслужбы
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