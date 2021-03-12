Получил паспорт – повоевал – потерял паспорт: как украинец россиянином хотел стать
Уроженец Донецка в 2006 году захотел стать гражданином России и очень быстро за это поплатился. После получения паспорта страны-агрессора его призвали в армию и отправили в горячую точку.
Источник:городской сайт Донецка
В 2007 году Артем прибыл на срочную службу в Севастополь. Он стал курсантом воинской части российского Черноморского флота.
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В дальнейшем дончанин связал свою судьбу с большим десантным кораблем "Саратов". На этом судне мужчина получил звание старшего матроса.
Мужчину отправили в горячую точку
В августе 2008 года Артема привезли на войну, которую развязала Россия в Грузии. Вернулся он с горячей точки в конце месяца.
А в 2009 году досрочно уволился с военной службы из-за невыполнения им условий контракта.
Военный билет мужчины / Фото городского сайта Донецка
Мужчина встал на учет и пытался устроиться на работу в ФСБ, но потерпел неудачу.
В 2015 году Россия отменила решение о предоставлении Артему гражданская, выданный в 2006 году паспорт страны-агрессора – удалили.
Сейчас он проживает в Харьковской области и имеет паспорт гражданина Украины.
Россия упростила получение гражданства для украинцев
- В 2019 году президент России Путин принял указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса и Крыма.
- Украина и мировое сообщество не признает российских паспортов на оккупированных территориях.
- СНБО имеет списки всех украинских граждан, которые получили незаконные российские паспорта.
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