Уроженец Донецка в 2006 году захотел стать гражданином России и очень быстро за это поплатился. После получения паспорта страны-агрессора его призвали в армию и отправили в горячую точку.

В 2007 году Артем прибыл на срочную службу в Севастополь. Он стал курсантом воинской части российского Черноморского флота.

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В дальнейшем дончанин связал свою судьбу с большим десантным кораблем "Саратов". На этом судне мужчина получил звание старшего матроса.

Мужчину отправили в горячую точку

В августе 2008 года Артема привезли на войну, которую развязала Россия в Грузии. Вернулся он с горячей точки в конце месяца.

А в 2009 году досрочно уволился с военной службы из-за невыполнения им условий контракта.



Военный билет мужчины / Фото городского сайта Донецка

Мужчина встал на учет и пытался устроиться на работу в ФСБ, но потерпел неудачу.

В 2015 году Россия отменила решение о предоставлении Артему гражданская, выданный в 2006 году паспорт страны-агрессора – удалили.

Сейчас он проживает в Харьковской области и имеет паспорт гражданина Украины.

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