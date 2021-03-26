Ночью 26 марта мужчина повредил 7 автомобилей и витрины 2 магазинов на проспекте Гагарина в Харькове. Полицейские уже его задержали.

О злоумышленнике полицию известил мужчина, который не назвался. В итоге правоохранители выехали на локацию, где было правонарушение.

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Детали инцидента

Патрульные немедленно прибыли на место вызова.

Неподалеку они задержали гражданина. Его поведение было агрессивным.

Они осмотрели прилегающую территорию и обнаружили разбитые окна в машинах и в двух магазинах.

Правоохранители дополнительно вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет расследовать это дело.

Важно! Во Львове 11-летняя девушка помогла задержать вора. Он пытался украсть у нее телефон, но она не растерялась. Привлекла внимание прохожих и все вместе задержали злоумышленника до приезда правоохранителей.