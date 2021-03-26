Мужчина в Харькове повредил 7 авто и разбил витрины магазинов: фото
Ночью 26 марта мужчина повредил 7 автомобилей и витрины 2 магазинов на проспекте Гагарина в Харькове. Полицейские уже его задержали.
Источник:Фейсбук Харьковской полиции
О злоумышленнике полицию известил мужчина, который не назвался. В итоге правоохранители выехали на локацию, где было правонарушение.
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Детали инцидента
- Патрульные немедленно прибыли на место вызова.
- Неподалеку они задержали гражданина. Его поведение было агрессивным.
- Они осмотрели прилегающую территорию и обнаружили разбитые окна в машинах и в двух магазинах.
- Правоохранители дополнительно вызвали следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет расследовать это дело.
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