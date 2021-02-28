Громкий случай произошел в Николаеве. Тут в один из супермаркетов покупатель пришел без маски, и соответственно охрана попыталась его задержать. Но мужчина распылил им в лицо газ.

Об инциденте стало известно 28 февраля – издание ссылается на соцсети. Также опубликовали соответствующее видео.

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Подробнее о ситуации

Произошло это неприятное событие в супермаркете АТБ, что на Колосе (рынок и одноименный район в Николаеве – 24 канал).

Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Но кассирша отказалась его обслуживать.

После он положил ей деньги и пошел на выход.

В это время охрана попыталась задержать нарушителя, но мужчина распылил в них струю из газового баллончика.

На кадрах с места происшествия можно увидеть, как от газа пострадал один из охранников и случайные прохожие. Также слышно, как люди кашляют.

Пострадавший охранник был готов продолжать драку, но коллега его удержал.

По словам очевидцев, после всего мужчина с баллончиком сел спокойно в машину и беспрепятственно уехал.

Также на видео видно, как он подбирает пакеты с продуктами с пола и уходит вместе со своей спутницей.

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В Николаеве мужчина без маски распылил газ в охранников супермаркета: видео

Штрафы за отсутствие масок: главное

В ноябре 2020 года в Украине вступил в силу закон об усилении ответственности за пребывание без масок. Согласно ему, отсутствие маски на лице в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина приравнивается к административной ответственности. За это придется выложить от 170 до 255 гривен. В то же время в документе прописано, маска должна закрывать рот и нос.

14 января 2021 года вступил в действие закон, предусматривающий штрафы для представителей бизнеса, которые впускают в заведения лиц без средств индивидуальной защиты. Размер наказания за такое нарушение составляет 3 400 – 5 100 гривен.

Всех посетителей помещений и транспорта должны предупреждать о необходимости ношения маски. Если человек пришел без защитной маски, то сначала ему должны сделать замечание относительно этого. Однако в случае отказа могут вызвать полицию.

Кроме того, сейчас большинство Украины находится в желтой карантинной зоне. А это значит, что ношение масок в общественных местах является обязательным.



Что следует знать о ношении масок во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала