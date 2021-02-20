Это приоритет: Музей Революции Достоинства начнут строить в 2021 году
Владимир Зеленский сообщил, что строительство Музея Революции Достоинства начнется уже в 2021 году. Это приоритетная задача для Украины.
Источник:Офис Президента
Президент Владимир Зеленский объявил, что долговременные переговоры о начале создания Музея Революции Достоинства наконец закончились.
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Украина должна должным образом почтить память трагических событий 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана,
– отметил Зеленский.
Украинский лидер отметил, что это приоритетная задача для Украины. Его будут реализовывать в ряде дальнейших стратегических шагов.
Что говорят в Минкульте
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина должна сохранить память о тех, кто боролся за свободу и независимость украинцев до последнего вздоха.
"Революция Достоинства – одна из ключевых исторических и государственно важных событий. Тогда история Украины была разделена на до и после. Больно, что ценой потерь. От пуль, дубинок, агрессии и силы пострадали тысячи, а 107 ангелов Небесной Сотни отдали свою жизнь, навсегда оставшись в сердцах", – отметил Ткаченко.
Что еще сказал Ткаченко
- 20 февраля – день официального объявления о начале проектировочно-строительных работ и строительстве Музея Революции в 2021 году.
- Конкурс состоялся уже давно, однако в прошлые годы никто не пытался ускорить решение вопроса.
- Украинской стороне наконец удалось договориться об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса.
- Ежегодно Музей Революции Достоинства реализует ряд проектов, посвященных чествованию героев Революции Достоинства.
- В 2021 году ко Дню Героев Небесной Сотни подготовили масштабную программу.
- Особое внимание стоит обратить на проект "Лучи Достоинства".
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