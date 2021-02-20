Владимир Зеленский сообщил, что строительство Музея Революции Достоинства начнется уже в 2021 году. Это приоритетная задача для Украины.

Президент Владимир Зеленский объявил, что долговременные переговоры о начале создания Музея Революции Достоинства наконец закончились.

Актуально Мы не имеем права забыть имена погибших, – президент Зеленский почтил подвиг Небесной Сотни

Украина должна должным образом почтить память трагических событий 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что это приоритетная задача для Украины. Его будут реализовывать в ряде дальнейших стратегических шагов.

Что говорят в Минкульте

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина должна сохранить память о тех, кто боролся за свободу и независимость украинцев до последнего вздоха.

"Революция Достоинства – одна из ключевых исторических и государственно важных событий. Тогда история Украины была разделена на до и после. Больно, что ценой потерь. От пуль, дубинок, агрессии и силы пострадали тысячи, а 107 ангелов Небесной Сотни отдали свою жизнь, навсегда оставшись в сердцах", – отметил Ткаченко.

Что еще сказал Ткаченко

20 февраля – день официального объявления о начале проектировочно-строительных работ и строительстве Музея Революции в 2021 году.

Конкурс состоялся уже давно, однако в прошлые годы никто не пытался ускорить решение вопроса.

Украинской стороне наконец удалось договориться об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса.

Ежегодно Музей Революции Достоинства реализует ряд проектов, посвященных чествованию героев Революции Достоинства.

В 2021 году ко Дню Героев Небесной Сотни подготовили масштабную программу.

Особое внимание стоит обратить на проект "Лучи Достоинства".

Обратите внимание! 20 февраля 2021 года в Украине чествуют годовщину расстрелов на Майдане Незалежности. Украинцы благодарят Небесную Сотню за их подвиг, который навсегда изменил историю.