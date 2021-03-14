"Мусить порвати з Коломойським": чому досі не відбулася розмова Зеленського з Байденом
Адміністрація президента США Джо Байдена намагається спонукати президента Володимира Зеленського боротись із корупцією в Україні. За інформацією американських ЗМІ, це впливає на те, що розмова глав держав досі не відбулась.
Источник:The Washington Post
Видання пише, що Зеленський повинен наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послаблення НАБУ.
До речі Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії
Що пишуть ЗМІ США
У ЗМІ натякнули на ситуацію з українським олігархом Ігорем Коломойським.
Він мусить однозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальну справу проти нього,
– мовиться у статті.
Крім того, медіа нагадало про передвиборчі обіцянки Зеленського. Зокрема, не оминули увагою боротьбу з олігархами, корумпованими суддями і кримінальними кланами.
На думку журналістів, минулого року Зеленський "відступив", бо звільнив реформаторів в уряді та голову Нацбанку. Тим самими глава держави нібито заморозив судову реформу і боротьбу з олігархатом. Саме ці аспекти турбують прихильників Києва у Штатах.
Коли відбудеться розмова Байдена та Зеленського: що говорили раніше
- У Міністерстві закордонних справ вже обговорювали чинники для майбутньої першої розмови президентів.
- Однак про точні дати ще не домовились.
- Радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов запевняв, що розмова досі не відбулась, бо США ще формують свою міжнародну кампанію.
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