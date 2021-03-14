Адміністрація президента США Джо Байдена намагається спонукати президента Володимира Зеленського боротись із корупцією в Україні. За інформацією американських ЗМІ, це впливає на те, що розмова глав держав досі не відбулась.

Видання пише, що Зеленський повинен наполягати на проведенні судової реформи, відновити незалежність НБУ і виключити будь-які спроби послаблення НАБУ.

До речі Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії

Що пишуть ЗМІ США

У ЗМІ натякнули на ситуацію з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Він мусить однозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальну справу проти нього,

– мовиться у статті.

Крім того, медіа нагадало про передвиборчі обіцянки Зеленського. Зокрема, не оминули увагою боротьбу з олігархами, корумпованими суддями і кримінальними кланами.

На думку журналістів, минулого року Зеленський "відступив", бо звільнив реформаторів в уряді та голову Нацбанку. Тим самими глава держави нібито заморозив судову реформу і боротьбу з олігархатом. Саме ці аспекти турбують прихильників Києва у Штатах.

Зверніть увагу! 5 березня США застосували санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та його сім'ї. Усім заборонили в'їзд до Штатів.

Коли відбудеться розмова Байдена та Зеленського: що говорили раніше