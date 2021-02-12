Бывший "регионал" и представитель "Оппозиционного блока" Евгений Мураев утверждает, что украинские военные убивают гражданское население на Донбассе. Кроме того, он заявил, что Украина как нация до 2050 года исчезнет.

Такими заявлениями Мураев отличился в эфире своего телеканала "Наш". Произошло этом 11 февраля в ходе дискуссии с народной избранницей от "Слуги народа" Лесей Забуранной.

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О том, как украинские военные уничтожают гражданское население на Донбассе

По словам Мураева, в результате конфликта на Донбассе более 3000 гражданских погибли. И у них есть родители, дети, семьи и тому подобное.

Они сами застрелили себя, наверное? Выстрелы раздавались со стороны ВСУ и добробатов (добровольческих батальонов – 24 канал),

– подчеркнул политик.

По его словам, речь идет о второй стороне конфликта. И именно она якобы стала причиной гибели гражданских.

Свою позицию Мураев пытался объяснить таким суждением:

если гибнут люди на оккупированных территориях – значит, выстрелы идут с подконтрольной Киеву территории;

если погибают с другой стороны линии, как в Мариуполе – значит, от рук "ДНР".

"Это же очевидно, как на 2 на 2, – подчеркнул бывший парламентарий.

Об участии России в войне на востоке Украины

Мураев отметил, что не видел доказательств присутствия регулярных кадровых российских военных. Но в то же время не отрицал, что Россия помогает оккупационным администрациям материально, поставляет оружие, подключила к своей банковской системе, дает электроэнергию и газ.

"Во-первых, потому что Украина отказала и устроила блокаду. А Донбасс не располагается на острове – у него есть граница: или Украина, или Россия", – говорит он.

Также политик заявил: никогда не отрицал, что танки, БТРы и другое современное вооружение продают в военторгах.

Есть 2 стороны конфликта. И я скажу так, как я считаю: на нашей территории воюет Россия с США нашими руками. Одни помогают официальному Киеву, другие – непризнанным республикам. Они выясняют свои отношения с помощью нас прежде всего. И все, кто это опровергает, являются коллаборационистами с той, или другой стороны,

– считает экс-нардеп.

Какими еще утверждениями отличился Мураев

В войне на Донбассе гибнут украинцы и разрушается украинская экономика. Ведь война продолжается ни в Крыму, ни в Ростовской области, а на территории Донбасса.

9 миллионов граждан Украины "ножками" проголосовали против этой войны, и сейчас работают в других странах.

Умирают люди из-за того, что власть деньги передает армии, а не медучреждениям.

В результате реформы образование делает детей неконкурентоспособными. Поэтому те едут учиться за границу.

Падает уровень жизни, и люди не могут себе даже лекарства купить и нормальные продукты питания. И это также приводит к смертям.

Ежегодно умирают 600 тысяч украинцев, зато рождаются 300. Поэтому Украины до 2050 года не будет как нации.

Что было раньше Мураев не признал, что Россия напала на Украину

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Кто такой Евгений Мураев: главное