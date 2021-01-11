Весна посреди зимы: в Мукачево зацвели цветы – фото
В Мукачево, что на Закарпатье, уже появились первоцветы. Примулы и подснежники зацвели в городе в разгар зимы.
Цветы расцвели в Мукачево, на улице Илоны Зрини. Об этом сообщает "Голос Карпат".
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Там расцвели подснежники и примулы.
К слову, первые примулы обычно появляются, когда сходит снег и прорастает первая трава. Зато подснежники цветут чуть позже-в конце зимы или начале весны. Кроме того, подснежники занесены в Красную книгу Украины.
В Мукачево зацвели примулы и подснежники: Фото " Голос Карпат"
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