В городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба. В результате, ранения получил один человек.

Инцидент произошел примерно в 19 часов на улице Стефаника. Патрульным поступил вызов о стрельбе.

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За считанные минуты экипаж был на месте. Закарпатские патрульные задержали мужчину, который решал конфликт с оппонентом с помощью оружия.

Детали инцидента

По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку. Потом один из них достал из кармана пневматическое оружие и выстрелил в другого, попав в грудь.



В Мукачево произошла стрельба / Фото патрульной полиции Закарпатской области



В результате стрельбы есть пострадавший / Фото патрульной полиции Закарпатской области



Правоохранители задержали мужчину / Фото патрульной полиции Закарпатской области

Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.

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