В Мукачево произошла стрельба посреди улицы: есть пострадавший
В городе Мукачево Закарпатской области произошла стрельба. В результате, ранения получил один человек.
Источник:Патрульная полиция Закарпатской области
Инцидент произошел примерно в 19 часов на улице Стефаника. Патрульным поступил вызов о стрельбе.
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За считанные минуты экипаж был на месте. Закарпатские патрульные задержали мужчину, который решал конфликт с оппонентом с помощью оружия.
Детали инцидента
По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку. Потом один из них достал из кармана пневматическое оружие и выстрелил в другого, попав в грудь.
В Мукачево произошла стрельба / Фото патрульной полиции Закарпатской области
В результате стрельбы есть пострадавший / Фото патрульной полиции Закарпатской области
Правоохранители задержали мужчину / Фото патрульной полиции Закарпатской области
Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.
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