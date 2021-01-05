В Мукачево на Закарпатье в начале января расцвела сакура. Это дерево местные называют неистовым, поскольку цветет оно несколько раз в год.

В частности – даже тогда, когда это не предусмотрено законами природы. Соответствующие фото на своей фейсбук-странице опубликовал Закарпатский гид Игорь Гуледза.

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Как он рассказал Укринформу, это дерево цветет зимой в течение последних нескольких лет. Появляется всего несколько розовых цветков, но горожане сразу распространяют фотографии в соцсетях.



В Мукачево посреди зимы расцвела сакура / Фото из фейсбука Игоря Гуледзы

Наслаждаются красотой не только местные жители, но и туристы. Ведь увидеть посреди зимы дерево, которое цветет, удается не так уж часто. Обычно сакуры цветут весной.

Как реагируют люди в соцсетях:

"Бедное оно растерялось..."

"В Херсоне то же ("лютует" зима – 24 канал). Только сакур нет..."

Интересно! В 2013 году на улице Ужгородской в Мукачево высадили аллею сакур, которая стала самой длинной на Закарпатье. Там растет более 250 сакур. Длина – 1371 метр.