В Мукачево посреди зимы зацвела "неистовая" сакура: живописные фото
В Мукачево на Закарпатье в начале января расцвела сакура. Это дерево местные называют неистовым, поскольку цветет оно несколько раз в год.
В частности – даже тогда, когда это не предусмотрено законами природы. Соответствующие фото на своей фейсбук-странице опубликовал Закарпатский гид Игорь Гуледза.
Обратите внимание В Киеве на Позняках посадили сакуру: место станет популярной фотолокацией
Как он рассказал Укринформу, это дерево цветет зимой в течение последних нескольких лет. Появляется всего несколько розовых цветков, но горожане сразу распространяют фотографии в соцсетях.
В Мукачево посреди зимы расцвела сакура / Фото из фейсбука Игоря Гуледзы
Наслаждаются красотой не только местные жители, но и туристы. Ведь увидеть посреди зимы дерево, которое цветет, удается не так уж часто. Обычно сакуры цветут весной.
Как реагируют люди в соцсетях:
- "Бедное оно растерялось..."
- "В Херсоне то же ("лютует" зима – 24 канал). Только сакур нет..."
Поделиться новостью