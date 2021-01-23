В январе – годовщина ожесточенных боев и освобождения Донецкого аэропорта. Боевые действия продолжались с сентября 2014 и почти до конца января 2015 года.

По данным министерства обороны, кроме боевой статистики прилегающих к аэропорту территорий, где также велись ожесточенные бои, погиб 101 военнослужащий, 440 были ранены, 9 пропали без вести. Подробнее – в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Образец сопротивления и верности: о защитниках Донецкого аэропорта

Дмитрий Афанасьев умер в 31-летнем возрасте

Владимир Афанасьев показал фотографии сына с собратьями. Фотографии сделали весной 2015 года. Дмитрий Афанасьев участвовал в обороне Донецкого аэропорта и боях за поселок Пески в составе добровольческого батальона.

Уже 4 мая семье сообщили: сына ранили, когда прокладывал кабель – при минометном обстреле. Дмитрий умер на следующее утро в больнице в возрасте 31 года.



Дмитрий Афанасьев / Скриншот из видео

Не сообщил родным

Военный жил и работал во Львове, учился на втором курсе юридического факультета Острожской академии. О том, что пошел на войну летом 2014 года добровольцем никому из родных не сказал.

Ребята привозили его домой, он быстро переодевался. Я чувствовал, что от него порохом пахнет. Он обещал приехать на Пасху, но не приехал. У них там сильные бои были,

– рассказал отец погибшего.

Иван Литвинов интересовался техникой

Мать погибшего киборга Ивана Литвинова показала комнату сына. Парень с детства интересовался военной техникой. Учился в Одесском институте Сухопутных войск, также окончил Харьковское танковое училище.

Иван Литвинов погиб во время штурма Донецкого аэропорта 3 октября 2014 года. Опознать его удалось только с экспертизой ДНК.

Жене ничего не сказал

Мать Ивана Литвинова была уверена, что сын служит в Кропивницком. О том, что он защищает аэропорт не сказал ни ей, ни жене.



Мать Ивана Литвинова вышила портрет сына / Коллаж 24 канала

Его вспоминают собратья. В прошлом году, ко дню рождения бойца, мать в течении 3 месяцев вышивала портрет сына.

Дети остались без отца

У Ивана остались жена, 17-летний сын Влад и 20-летняя дочь Диана. Девушка учится в Харьковском национальном университете внутренних дел, а парень вслед за отцом решил стать военным. Окончил Кадетский корпус и поступил в Одесскую военную академию.

Бабич получил осколочное ранение

Один из тех, то защищал аэропорт в декабре – январе в рядах Вооруженных сил, уроженец Донецка Владимир Бабич. Вспоминать то время ему еще трудно. Бабич 18 января получил осколочное ранение. После выздоровления участвовал в боях за:

Опытное;

Авдеевку;

Светлодарск.



Владимир Бабич / Скриншот из видео

После демобилизации, осенью 2015 года, переехал в Краматорск. Здесь занимается помощью ветеранам АТО, недавно стал директором Донецкого центра подготовки персонала.



Улица Афанасьева / Скриншот из видео

Мемориальная доска

Четверо киборгов – погибших в ДАП родом из Донбасса. Их имена есть в книге памяти. А на фасаде школы, в которой учился Иван Литвинов, установили мемориальную доску. В 2015 году также переименовали одну из улиц Краматорска в честь Дмитрия Афанасьева.