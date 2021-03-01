Чтобы официально запретить в Украине "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Партию Шария", Министерство юстиции должно обратиться в суд с соответствующей просьбой. Ведь ограничивать деятельность любых политических сил может только суд.

Об этом рассказала адвокат Анна Калинчук. И подчеркнула, что в вопросе запрета каждой политической партии следует руководствоваться действующим законодательством Украины.

К теме Защищают интересы агрессора, – сразу 2 города требуют запретить ОПЗЖ и "Партию Шария"

Она отметила, в Украине действует закон о политических партиях, и в нем четко указано – запретить или ограничить их деятельность может только суд. Однако для такого решения должны быть законодательные предпосылки.

В частности, этот закон определяет, какая деятельность может быть запрещена в Украине. Например, если в программах политических партий говорится об:

ограничении прав украинцев;

изменении территориальной целостности;

посягательстве на суверенитет и национальную безопасность.

Если Министерство юстиции обратится в суд с просьбой запретить деятельность политической партии, и докажет, что это не соответствует закону Украины. Только в том случае, ОПЗЖ или любая другая пророссийская политсила будет запрещена,

– пояснила Анна Калинчук.

Калинчук: Запреты пророссийских каналов на уровне СНБО – лишь точечные действия

Пророссийские телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание в начале февраля 2021 года. После того, как Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против их владельца – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Адвокат считает, что власть должна действовать глобально и стратегичнее. Ведь такие решения СНБО – лишь точечные действия, которые не решают проблемы в целом.

"Нужно определять на законном уровне, какой должна быть эта информационная деятельность. В этот процесс должны быть привлечены не только Совет нацбезопасности, но и СБУ, парламент, президент", – отметила она.

Анна Калинчук заметила, необходимы:

законодательное урегулирование;

оценка со стороны правоохранительных органов;

решение СНБО – как быстрое реакционное мероприятие.

Обратите внимание! Сотрудники запрещенных в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" запустили новый ресурс. Телеканал "Первый независимый" начал вещать 26 февраля, в 18:00.

Адвокат Анна Калинчук о запрете пророссийских партий и телеканалов: