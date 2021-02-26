Можно обжаловать, есть ЕСПЧ, – Разумков о приговоре Стерненко
Дмитрий Разумков не комментирует судебное решение в отношении активиста Сергея Стерненко. Однако спикер Верховной Рады напомнил: если приговор суда не нравится, то его можно обжаловать.
Источник:Интерфакс-Україна
Об этом председатель парламента рассказал на брифинге в Виннице 26 февраля.
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Разумков о приговоре Стерненко
Я не имею права как председатель Верховной Рады давать оценку деятельности суда,
– отметил он.
Спикер Рады напомнил, что любой гражданин Украины должен считаться с решением суда.
Однако добавил: если кому-то не нравится приговор, то есть много механизмов, как отстоять свою правоту на территории Украины, а также в Европейском суде по правам человека.
Что известно о приговоре Стерненко
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения за якобы похищение человека ради 300 гривен.
- После этого по всей стране вспыхнули масштабные протесты в поддержку Стерненко.
- Активист называет это дело политически мотивированным. Сторона защиты планирует обжаловать решение в апелляционном суде.
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