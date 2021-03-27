Недавно Кабмин запретил всем жителям красной зоны карантина в Украине находиться без масок на улицах. Эксперты такое решение называют нецелесообразным.

Рассказываем о том, где теперь украинцам нужно носить маски и будут ли штрафовать тех, кто этого не делает.

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На улице концентрация вируса меньше

Эксперты отмечают, что решение Минздрава о необходимости носить маски на улице немного нецелесообразно. Да, кандидат медицинских наук Борис Донской заявил, что ношение маски уместно, когда невозможно избежать тесного пребывания с другими людьми. Как он заявил, что если лицо находится на свежем воздухе в нескольких метрах он другого, то риски передачи вируса очень низки.

На свежем воздухе концентрация вируса снижается с каждым метром. Однако все зависит от того, какое количество частиц распространяет больной. Как по мне, это правило не очень рациональное, потому что если между людьми на открытом воздухе несколько метров и они ни к кому не приближаются, то шансы передачи вируса маловероятны,

– заявил ученый

Могут оштрафовать

В полиции же отметили, что штрафовать людей за отсутствие масок не будут. Полицейские только будут разъяснять людям необходимость надеть маску, а вот уже в том случае, если человек откажется – его ждет штраф.

Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры", говорит, что, фактически, Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 уже содержало запрет на пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Но теперь такой запрет будет касаться и мест общего пользования.

Напомним, что за пребывание в общественных местах без масок украинцам грозят штрафы от 179 до 255 гривен.

Работники Национальной полиции имеют право рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания на месте совершения такого правонарушения, с помощью безналичных платежных устройств,

– говорит Мисечко.

Александр Вишневый, адвокат адвокатского объединения "Вишневый и Партнеры", отметил, что привлечение к ответственности за нарушение правил карантина является законным, поскольку это – административное правонарушение. Составленный полицией протокол передается в местный суд по месту совершения административного правонарушения, после чего суд решает вопрос о виновности лица.

Если суд первой инстанции признал вас нарушителем правил карантина и вы с этим не согласны, то вы можете обжаловать такое решение в суде апелляционной инстанции. Сам же протокол об административном правонарушении не является решением субъекта властных полномочий, а потому не подлежит самостоятельному обжалованию,

– пояснил Вишневый.

Как обжаловать штрафы

Вишневый добавил, когда в отношении вас будут составлять материалы об административном правонарушении – вам сначала следует определиться с самим собой: нарушали вы правила карантина или нет. В большинстве случаев люди нарушают правила, и когда касательно них составляют протоколы, продолжают считают свою позицию правильной.

Если вы действительно является нарушителем правил карантина это следует доказывать в суде при рассмотрении дела об административном правонарушении. Да, в частности, при рассмотрении дела в суде, вы можете подтвердить свою невиновность путем допроса свидетелей, которые подтвердят, что вы действительно находились в маске, и не нарушали правила карантина. Также, вы можете предоставить видео или фото материалы в подтверждение своей невиновности,

– говорит адвокат.

Он пояснил, что непосредственно при составлении материалов об административных правонарушениях работниками полиции, вы можете выразить письменно свои замечания в графе "замечания в протокол", и написать, что вы не согласны с составлением в отношении вас административных материалов.

Владимир Мисечко говорит, что постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение десяти дней со дня вынесения в суд.

Впрочем, в последнее время суды все чаще возвращают на доработку или закрывают дела о нарушении правил карантина из-за отсутствия состава правонарушения.

Что запретил Кабмин

В постановлении правительства от 22 марта сказано, что есть запрет на "пребывания на территориях общего пользования без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

Согласно закону о благоустройстве, к зонам общего пользования относятся парки, скверы, площади, дороги, улицы, пляжи, кладбища, подземные переходы, остановки общественного транспорта.

Впрочем, чуть позже в Министерстве здравоохранения дали детальное разъяснение и позволили находиться в скверах и парках без масок.

Где обязательно носить маску в красной зоне:

в учреждениях здравоохранения и образования,

подземных переходах,

на остановках общественного транспорта,

других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

В общем, в Минздраве говорят, что требование носить маски касается тех общественных мест в "красных зонах" только в том случае, если нельзя соблюсти социальную дистанцию.