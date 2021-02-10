Это можно назвать медицинским геноцидом, – Резников о ситуации на оккупированном Донбассе
На оккупированных боевиками украинских территориях ситуация с COVID-19 напоминает "медицинский геноцид". По словам Алексея Резникова, местные жители не имеют доступа ни к препаратам, ни к необходимому лечению.
Источник:24 канал
Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".
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Уровень тестирования – очень низкий
Жители оккупированного Донбасса во время пандемии не могут получить нужных лекарств, не имеют возможности обратиться к врачам. Также очень низкий уровень тестирования на коронавирус.
Протестироваться могут только те, у кого сильно выражены симптомы.
Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения,
– сказал Резников.
Именно поэтому уровень смертности от коронавируса на оккупированных территориях очень высок.
Статистика оккупационной власти:
- Донецк – летальность – 8,6%: в 4,5 раза выше, чем в среднем по Украине.
- Луганск – 8,7%.
Оккупанты постоянно манипулируют данными о больных
Украина пытается отправлять на оккупированные территории гуманитарную помощь. Об этом Киев просит и международные организации.
Между тем, отмечает Резников, оккупанты манипулируют данными и скрывают информацию об уровне заболеваемости в своих вооруженных формированиях. Это свидетельствует о том, что руководящая администрация – не на территории Донбасса, а в России.
Россия ввозит на оккупированные территории "Спутник V"
Отметим, что ранее стало известно об активном ввозе вакцины "Спутник V" на оккупированный Донбасс. Говорят якобы о тестировании и вакцинации только уязвимых групп населения. Однако, как сообщал 24 канал, от прививки отказаться практически невозможно. Препарат вводят не только пенсионерам и группам риска, но и молодым людям.
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