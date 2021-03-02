Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал скандал со своим коллегой по правительству Олегом Уруским. Во время международной выставки в Абу-Даби вице-премьер попал на совместные кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Аваков отметил: для того, чтобы такое не случилось, нужно иметь политическое чутье.

О своем видении ситуации министр внутренних дел рассказал в интервью. Аваков отметил, что у Уруского "хватило ума встать рядом с Кадыровым".

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Кадыров присылал к нам подразделения

Глава МВД убежден, что Уруский профессионал, однако ему в этом случае не хватило политического чутья.

Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику,

– сказал Аваков.

Глава МВД соглашается, что, хотя международная политика допускает определенные компромиссы, в таких случаях – позиция должна быть однозначна. По мнению Авакова, Уруский должен признать, что ошибся.

Главное о скандале с Уруским и Кадыровым: