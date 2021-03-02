Как можно идти с Кадыровым вместе, – Аваков о скандале с Уруским
Глава МВД Арсен Аваков прокомментировал скандал со своим коллегой по правительству Олегом Уруским. Во время международной выставки в Абу-Даби вице-премьер попал на совместные кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Аваков отметил: для того, чтобы такое не случилось, нужно иметь политическое чутье.
Источник:"В гостях у Дмитрия Гордона"
О своем видении ситуации министр внутренних дел рассказал в интервью. Аваков отметил, что у Уруского "хватило ума встать рядом с Кадыровым".
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Кадыров присылал к нам подразделения
Глава МВД убежден, что Уруский профессионал, однако ему в этом случае не хватило политического чутья.
Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику,
– сказал Аваков.
Глава МВД соглашается, что, хотя международная политика допускает определенные компромиссы, в таких случаях – позиция должна быть однозначна. По мнению Авакова, Уруский должен признать, что ошибся.
Главное о скандале с Уруским и Кадыровым:
- В феврале вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский возглавил делегацию Украины на международной военной выставке в ОАЭ.
- На видео и фото Уруский попал с представителем России, главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Объяснений от Уруского требовал премьер-министр Денис Шмыгаль.
- Сам Уруский заверил, что сидел неподалеку от Кадырова из-за рассадки гостей организаторами.
- Сам Кадыров вызывающе заявил, что не знаком с Уруским и, в любом случае, не подал бы ему руки.
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