В Верховной Раде с 2 марта 2021 года депутаты будут использовать сенсорные кнопки для голосования, чтобы исключить кнопкодавство. Однако из-за этого от нардепов можно будет ожидать много жалоб.

Парламентский аналитик движения ЧЕСТНО Дмитрий Черетун предположил, что депутаты будут жаловаться на неудобство во время голосования или технические неполадки. Однако он отметил, что сейчас это является самым эффективным способом избежать кнопкодавства.

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По мнению Черетуна, такое нововведение в парламенте является знаковым для общества. Как он отметил, неожиданно, что это инициировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Интересно наблюдать за метаморфозами Разумкова, который еще больше года назад утверждал, что такая кнопка неэффективна и никакой пользы от нее нет,

– подчеркнул он.

Как отметил аналитик, представители движения ЧЕСТНО в течение длительного времени призвали руководство Верховной Рады подсоединить эту кнопку в систему голосования, однако результата не было.

Кто чаще всего голосовал вместо коллег

По словам Черетуна, с 2012 года абсолютным "рекордсменом по кнопкодавству" является Антон Яценко, который делал это больше 130 раз. Как он отметил, особенно это было заметно во время 8 созыва парламента.

Справка. Антон Яценко – украинский политик, народный депутат 6, 7 и 8 созывов парламента. Он причастен к ряду коррупционных схем. В частности, Яценко является фигурантом 2 уголовных дел в связи с расследованием одной из программ.

Как заявил аналитик, часто голосовал за себя и коллег и нардеп Андрей Иванчук, который является представителем группы "Доверие". В частности, его поймали на кнопкодавстве в ноябре 2020 года.

В Верховной Раде будут голосовать с помощью сенсорной кнопки: смотрите видео

Сенсорная кнопка для голосования в Раде: коротко