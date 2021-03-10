Боевики на Донбассе не пускают специалистов Международного агентства по атомной энергии к ядерным объектам на оккупированной территории. Это, по словам Леонида Кравчука, может стать настоящей трагедией.

Колоссальной проблемой временно оккупированного Донбасса являются радиоактивные отходы. Об этом лидер Трехсторонней группы заявил в эфире телеканала.

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"На территории ОРДЛО есть шахты, в которых в советское время проводились ядерные испытания. И эти шахты сейчас затоплены, что может стать большой трагедией для региона", – сказал Кравчук.

Россия не способствует решению проблемы

Политик подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала отправить специалистов МАГАТЭ на Донбасс для анализа состояния ядерных объектов и предоставления вариантов решения вопроса.

Я несколько раз касаемо этого обращался к России. Они отвечают: "Это не наше дело, разговаривайте с ОРДЛО". А МАГАТЭ говорит: "Мы таких стран не знаем",

– рассказал лидер делегации в ТКГ.

Он пояснил, что МАГАТЭ не может вести переговоры с людьми, которые не определены как субъекты международного права.

Что известно о ядерных объектах на оккупированном Донбассе

Таких объектов как минимум 3:

шахта "Юнком" в городе Бунге;

медицинское учреждение в Луганске;

исследовательский аппарат в Донецке.

Опасность возникла тогда, когда оккупационная администрация в Донецке прекратила откачивать воду с объекта "Кливаж" на шахте "Юнком". Поэтому радиация проникает в питьевую воду.