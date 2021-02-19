Секретарь СНБО Алексей Данилов в очередной раз опроверг информацию, что украинские власти планировали закрыть телеканал "Прямой". Ранее такое заявление делал пятый президент Петр Порошенко. По его словам, хотели ввести санкции против бывшего владельца вещателя Владимира Макеенко.

Данилов отметил, никаких оснований для введения таких санкций аппарат СНБО не рассматривал. Кроме того, даже в СМИ не было подобной информации. Поэтому секретарь СНБО удивился, откуда у Порошенко появились такие мысли.

Обратите внимание Статус нардепа не позволяет: Корниенко говорит, что Порошенко не может покупать каналы

Что еще сказал Данилов о заявлениях Порошенко о закрытии "Прямого"

Секретарь СНБО не понимает, почему и на основании чего следует вводить санкции против "Прямого".

Я не знаю, кто отправлял ему сообщения. Если кто-то Петра Алексеевича шантажировал – может, он зря потратил свои деньги. Не знаю, зачем это было делать. Не понимаю, почему так беспокоится Петр Алексеевич совместно с членом "Партии регионов" Макеенко,

– отметил Данилов.

Что этому предшествовало

18 февраля Порошенко заявил, что купил "Прямой". А такое решение объяснил санкциями против его владельца Владимира Макеенко. Соответствующее решение, по его словам, СНБО должен был принять на заседании 19 февраля.

Бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на собственные источники заявил, что на заседании СНБО никто не собирался вводить санкции против "Прямого", ни против его фиктивного владельца Владимира Макеенко.

Также пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что санкции против Прямого не собирались вводить.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против Тараса Козака – нардепа от ОПЗЖ и соратника кума Путина Виктора Медведчука. Поэтому медведчуковские телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание.