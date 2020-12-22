Может ли Витренко заменить Шмыгаля: эксперт назвал условия
Очередная кадровая ротация в Кабинете Министров Украины – на позицию исполняющего обязанности министра энергетики Кабмин назначил Юрия Витренко. Впрочем, вокруг этого кадрового решения бушует немало сплетен. В том числе и о том, что он может вскоре заменить на посту премьера Дениса Шмыгаля.
Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Юрий Дощатов. Также он рассказал, почему был раскол в "Слуге народа" во время голосования.
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Есть ли шанс заменить Шмыгаля
По его словам, по состоянию на сейчас в руководство Минэнерго очень трудно внести негатив, потому что его качество за последние годы было достаточно низким. А назначение Витренко исполняющим обязанности журналист рассматривает исключительно как "трамплин для следующих назначений в Верховной Раде и его назначение уже первым вице-премьер-министром".
Ранее также поднимался вопрос о премьерстве Витренко. Но это в контексте общей темы, а не обсуждения. Но его будущее премьерство – вполне возможно,
– предположил журналист.
Он также назвал главные условия, чтобы это произошло и у Витренко был шанс стать исполняющим обязанности премьер-министра:
- если Витренко в течение года не покажет никакого негатива;
- если локдаун в январе не приведет к желаемым результатам;
- если правительство уйдет в отставку.
Почему нардепы не захотели поддержать сразу господина Витренко
Всего были 2 причины, почему народные избранники не захотели сначала поддержать кандидатуру Витренко на этот пост, в частности:
- его возможная связь с Коломойским;
- выплата ему премий на общую сумму примерно 6 миллиардов долларов.
Что этому предшествовало
- За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение принято не было.
- Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.
Смотрите видео: журналист рассказал, может ли Витренко заменить Шмыгаля
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