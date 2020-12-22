Очередная кадровая ротация в Кабинете Министров Украины – на позицию исполняющего обязанности министра энергетики Кабмин назначил Юрия Витренко. Впрочем, вокруг этого кадрового решения бушует немало сплетен. В том числе и о том, что он может вскоре заменить на посту премьера Дениса Шмыгаля.

Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Юрий Дощатов. Также он рассказал, почему был раскол в "Слуге народа" во время голосования.

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Есть ли шанс заменить Шмыгаля

По его словам, по состоянию на сейчас в руководство Минэнерго очень трудно внести негатив, потому что его качество за последние годы было достаточно низким. А назначение Витренко исполняющим обязанности журналист рассматривает исключительно как "трамплин для следующих назначений в Верховной Раде и его назначение уже первым вице-премьер-министром".

Ранее также поднимался вопрос о премьерстве Витренко. Но это в контексте общей темы, а не обсуждения. Но его будущее премьерство – вполне возможно,

– предположил журналист.

Он также назвал главные условия, чтобы это произошло и у Витренко был шанс стать исполняющим обязанности премьер-министра:

если Витренко в течение года не покажет никакого негатива;

если локдаун в январе не приведет к желаемым результатам;

если правительство уйдет в отставку.

Почему нардепы не захотели поддержать сразу господина Витренко

Всего были 2 причины, почему народные избранники не захотели сначала поддержать кандидатуру Витренко на этот пост, в частности:

его возможная связь с Коломойским; выплата ему премий на общую сумму примерно 6 миллиардов долларов.

Что этому предшествовало

За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение принято не было.

Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.

Смотрите видео: журналист рассказал, может ли Витренко заменить Шмыгаля