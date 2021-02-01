Может ли Украина вернуть ядерный статус: ответ Зеленского
По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Дело в том, что нужно придерживаться демократических ценностей.
Источник: Офис Президента
Лучшего пути, чем демократия, нет. Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, выходящей на HBO.
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Что говорит Зеленский
Президент подчеркнул, что мы должны идти по мировому закону и оставаться людьми.
Со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек, – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти по мировым законом,
– добавил глава государства.
Однако Зеленский подчеркнул, что считает невыполнение Будапештского меморандума предательством в отношении Украины. Президент заявил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то вторжения России не было бы.
Когда Украина потеряла ядерный статус
- Украина отказалась от ядерного статуса 5 декабря 1994 года.
- Тогда Украина, США, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум. В соответствии с соглашением, страны обещали предоставить гарантии суверенитета и безопасности Украине.
- К слову, вопрос о мнении украинцев о Будапештском меморандуме был в президентском опросе во время местных выборов.
- Более 74% украинцев поддержали право государства на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления его государственного суверенитета и территориальной целостности.
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