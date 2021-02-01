По мнению президента Владимира Зеленского, возвращать ядерный статус Украине – неправильно. Дело в том, что нужно придерживаться демократических ценностей.

Источник: Офис Президента

Лучшего пути, чем демократия, нет. Об этом Зеленский заявил в интервью программе Axios, выходящей на HBO.

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Что говорит Зеленский

Президент подчеркнул, что мы должны идти по мировому закону и оставаться людьми.

Со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек, – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны идти по мировым законом,

– добавил глава государства.

Однако Зеленский подчеркнул, что считает невыполнение Будапештского меморандума предательством в отношении Украины. Президент заявил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то вторжения России не было бы.

Когда Украина потеряла ядерный статус