В Генеральном штабе ВСУ рассматривают все варианты решения конфликта на Донбассе. Россия несет угрозу нападения и это не прекращалось с 2014 года.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак отмечает: Россия не отказалась от своих планов вести войну с Украиной. Пока она действует руками боевиков, существует угроза нападения.

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Может ли нападение произойти в ближайшее время

Хомчак отмечает: угрозы, что прямо завтра мы проснемся, а Россия полномасштабно и открыто напала – пока нет. Однако это не означает, что угрозы нападения вообще нет. Речь идет именно о ближайших сроках.

Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет. Для того должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны России. Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны состояться,

– рассказал Хомчак в интервью.

Существует угроза по той причине, что Россия не отказалась от своих планов с 2014 года. Если она имеет ту цель и те планы, что и раньше, соответственно, угроза существует.

Эскалация на Донбассе

Обострение конфликта на Донбассе периодически происходит, рассказывает Хомчак. Первые два месяца после согласования режима полного и всеобъемлющего прекращения огня 27 июля 2020 года, было в среднем до 50 обстрелов в течение месяца.

Следующие два месяца, по словам главнокомандующего, они выросли вдвое. С декабря количество обстрелов возросло еще больше. Причины: политические и дипломатические шаги, которые делает Украина.

Эскалация на линии соприкосновения связана с тем, в первую очередь, что происходит вне линии столкновения: заседание ТКГ, нормандской четверки, другие политические процессы. Многие факторы влияют на момент эскалации, затишье, снова эскалации,

– рассказал Хомчак.

Россия руками тех подразделений, которые расположены на линии соприкосновения, манипулирует потерями и обстрелами.

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