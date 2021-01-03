Приказ о вторжении в Украину – лишь вопрос времени для Москвы, – разведка
Служба внешней разведки проанализировала возможность вторжения российской армии дальше за территории, которые сейчас уже оккупированы. Военные убеждены, что этот вариант вполне реалистичен, в том числе и из-за вторжения в Херсонскую область из оккупированного Крыма.
На современном этапе гибридной войны Россия развернула вокруг Украины военную группировку, в которую входят две новые армии и армейский корпус, рассказывает Служба внешней разведки в своем анализе.
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Всего в направлении восточных украинских границ есть две российские армии общей численностью почти 80 тысяч человек. Часть из них уже в Украине, на временно оккупированном Донбассе.
Кремль рассматривает собственную армию, как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы лишь вопрос времени и возможностей,
– заявляют украинские разведчики.
Кроме того, Россия продолжает создавать новые долгосрочные угрозы для Украины. Доказательством этого является хотя бы развитие новой военной базы в 60 километрах от украинской границы в Ростове.
Вероятное нападение на Херсонскую область
Здесь Служба внешней разведки отмечает регулярные учения "Кавказ", которыми Россия играет на нервах Украины и отрабатывает сценарий нападения в соседнее государство.
Разведчики считают, что вероятным сценарием этих учений является именно вторжение из Крыма на материковую часть Украины для того, чтобы решить вопрос с водоснабжением на оккупированном полуострове.
Потенциально ВС России могут под надуманным предлогом совершить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала,
– заявили в Службе разведки.
Почему Россия до сих пор не усилила агрессию против Украины
В Службе внешней разведки убеждены, что пока лишь ряд факторов ограничивает приказ из Москвы о проведении наступательной операции против Украины:
- падение цен на мировых рынках нефти и газа, привели к уменьшению поступлений в российский бюджет,
- надежды Москвы использовать COVID-19 для перезагрузки отношений с Западом,
- проведение местных выборов в Украине, во время которых Москва надеялась усилить присутствие пророссийских сил в украинском политикуме,
- отвлечение ресурсов на турецко-российское противостояние в Сирии и Ливии, а также, косвенно, в рамках армяно-азербайджанского конфликта;
- местные выборы в России в сентябре 2020 года при падении рейтинга доверия к Путину до 23% и росте протестной активности.
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