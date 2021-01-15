Дмитрий Разумков заявил, что сейчас проводить заседание Верховной Рады в режиме онлайн невозможно. Спикер парламента подчеркнул, что этого не предусматривают нормы законодательства.

Возможно ли провести онлайн-заседание Совета

Законодательство прописано так, что перевести заседание дистанционно невозможно. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию "Фокус".

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По его словам, современные технологии позволяют вместо одного человека посадить перед экраном другого, который "будет говорить и выглядеть так же, но будет голосовать не так, как вы".

Поэтому сейчас электронный парламент невозможен,

– заверил Разумков.

Напомним, еще в марте 2020 года Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина.

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