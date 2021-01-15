Может ли Рада собраться на дистанционное заседание: что говорит Разумков
Дмитрий Разумков заявил, что сейчас проводить заседание Верховной Рады в режиме онлайн невозможно. Спикер парламента подчеркнул, что этого не предусматривают нормы законодательства.
Возможно ли провести онлайн-заседание Совета
Законодательство прописано так, что перевести заседание дистанционно невозможно. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию "Фокус".
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По его словам, современные технологии позволяют вместо одного человека посадить перед экраном другого, который "будет говорить и выглядеть так же, но будет голосовать не так, как вы".
Поэтому сейчас электронный парламент невозможен,
– заверил Разумков.
Напомним, еще в марте 2020 года Владимир Зеленский настаивал на подготовке законопроекта о дистанционной работе парламента во время карантина.
Удаленная работа совета: что известно
- Президент предлагал работать в таком режиме лишь в условиях коронавируса.
- В конце марта 2020 года в Раду внесли законопроект №3250 о дистанционном проведении пленарных заседаний парламента и заседаний комитетов.
- Позже нардепы одобрили закон о переводе в онлайн только работы комитетов.
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