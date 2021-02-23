Украинцы должны отреагировать на приговор активисту Сергею Стерненко, ведь за правосудие нужно бороться. Ветеран АТО Андрей Антоненко отметил, что люди, которые "закрутили" эти дела, способны на все.

Это может коснуться любого: патриота или обычного гражданина. Об этом подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как отреагировал Антоненко

Военный сравнил дело с тенденциями "сталинщины".

Мы – не Россия и не Беларусь пока. Я очень не хочу, чтобы это произошло,

– отметил военный.

Кроме того, Антоненко заявил об угрозе его жизни. Ветеран отметил, что люди, которые "закрутили" эти дела, не пытаются признать свои ошибки.

"Их решения совершенно неадекватные и не поддаются никакой логике. Если я уже – в заключении, и происходит это дело, если заключают Сергея Стерненко, если происходит еще куча дел, то мы понимаем, что эти люди способны на что угодно", – добавил Антоненко.

Обратите внимание! Антоненко находится в СИЗО еще с 3 декабря 2019 года. Его обвиняют в убийстве Шеремета. Хотя обнародовали пленки, свидетельствующие о "белорусском следе" в деле, меру пресечения ветерану не смягчили.

Что сказал Антоненко, смотрите видео: