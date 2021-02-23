Может коснуться каждого, – Антоненко о приговоре Стерненко
Украинцы должны отреагировать на приговор активисту Сергею Стерненко, ведь за правосудие нужно бороться. Ветеран АТО Андрей Антоненко отметил, что люди, которые "закрутили" эти дела, способны на все.
Источник:24 канал
Это может коснуться любого: патриота или обычного гражданина. Об этом подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати Больше, чем убийцам Кати: отец Гандзюк отреагировал на приговор для Стерненко
Как отреагировал Антоненко
Военный сравнил дело с тенденциями "сталинщины".
Мы – не Россия и не Беларусь пока. Я очень не хочу, чтобы это произошло,
– отметил военный.
Кроме того, Антоненко заявил об угрозе его жизни. Ветеран отметил, что люди, которые "закрутили" эти дела, не пытаются признать свои ошибки.
"Их решения совершенно неадекватные и не поддаются никакой логике. Если я уже – в заключении, и происходит это дело, если заключают Сергея Стерненко, если происходит еще куча дел, то мы понимаем, что эти люди способны на что угодно", – добавил Антоненко.
Что сказал Антоненко, смотрите видео:
Приговор Стерненко: что известно
- Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко до 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Все из-за якобы похищения Сергея Щербича. Стерненко якобы хотел завладеть его деньгами – 300 гривнами.
- Сам активист отметил, что дело – политизировано, потому что оно базируется лишь на показаниях Щербича.
- Стерненко заметил, что будет подавать на апелляцию.
Поделиться новостью