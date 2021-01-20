Конфликт на Донбассе не замороженный, ведь Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат до сих пор действуют. Поэтому решение пытаются найти.

Может ли конфликт на Донбассе стать замороженным

Если называть конфликт замороженным, это будет означать, что Украина сдалась. Об этом заявила новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде в интервью "Европейской правде".

Кстати Завершение войны на Донбассе является приоритетом: Зеленский встретился с главой ОБСЕ

Поэтому глава ОБСЕ категорически против того, чтобы так характеризовать конфликты на Донбассе и в Крыму.

Я считаю, что сейчас Донбасс точно не является замороженным,

– добавила Линде.

Является ли Нагорный Карабах примером для Украины

Сравнивая Донбасс с Нагорным Карабахом, женщина отметила, что действия Азербайджана могут служить примером для Украины в том, что никогда нельзя забывать о своих территориях. Однако силу не следует применять, ведь этим не установить устойчивый мир.

"Не зря касаемо того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", – отметила Линде.

Обратите внимание! Война на Донбассе продолжается с 2014 года. Россия начала боевые действия после того, как оккупировала Крым.



Однако потерь и ранений украинских военных стало меньше с июля 2020 года, когда начал действовать режим прекращения огня. Хотя боевики его постоянно нарушают. Подробнее – читайте по ссылке.