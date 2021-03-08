Политика России после каденции президента Владимира Путина может измениться. Однако, если к власти придет человек из его окружения, риторика Кремля может стать более жесткой.

Какой будет политика России после Путина

По мнению журналиста и бывшего пленника боевиков Станислава Асеева, никто не знает, "что там за люди".

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Смотря кто (придет к власти – 24 канал). Если из его окружения, то может еще и хуже будет. Кто знает что там за люди?

– сказал журналист.

Он отметил, что в России есть определенные круги, которые "еще радикальнее смотрят на западный мир, и, конечно, они будут вести соответствующую политику в отношении Украины, оккупированных территорий".

"Но если произойдет какой-то политический форс-мажор, чудо и придет кто-то, условно говоря, из либерального круга, то почему бы нет? Возможно (политика России измениться касательно Украины в лучшую сторону – 24 канал)", – подчеркнул Асеев.

Обратите внимание! Журналист также считает, что война на Востоке Украины не закончится в ближайшие 7 лет. По его мнению, Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он не отойдет от идеи оккупации.